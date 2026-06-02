La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 ha encendido las alarmas de los partidos políticos que compiten por la presidencia de la República. Agrupaciones como Fuerza Popular y Juntos por el Perú redoblan esfuerzos a contrarreloj para captar una masiva red de colaboradores que vigilen el sufragio. En este contexto polarizado, una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es: ¿cuánto cobrarán los personeros en la segunda vuelta electoral?

A diferencia de los miembros de mesa, cuya compensación está regulada formalmente por el Estado a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el panorama económico de los personeros responde a una lógica interna, logística y partidaria. A continuación, resolvemos todas las dudas sobre el presupuesto, los pagos y las funciones de estos actores clave en la jornada de votación.

¿Existe un pago oficial de la ONPE para los personeros de mesa?

Una confusión habitual entre los electores es creer que el Estado financia a todas las personas que trabajan en los locales de votación. Sin embargo, la ley peruana es clara: la ONPE no realiza ningún pago, bono ni compensación económica a los personeros de mesa.

El incentivo económico oficial del organismo electoral (que para los comicios del 2026 se fijó en 165 soles más un día de descanso remunerado) está destinado única y exclusivamente a los ciudadanos que cumplen el rol obligatorio de miembros de mesa (presidentes, secretarios y vocales). La figura del personero es un representante directo de una organización política, por lo que cualquier tipo de retribución corre por cuenta estricta del partido que los acredita.

¿Cuánto paga un partido político a sus personeros en la segunda vuelta?

El monto exacto que un personero puede recibir varía según la estrategia, el presupuesto de la agrupación política y, sobre todo, la ubicación geográfica de la mesa de sufragio.

De acuerdo con especialistas en temas electorales, los pagos se dividen principalmente en tres esquemas:

Personeros voluntarios (Sin pago): Históricamente, un gran porcentaje de los personeros de mesa en zonas urbanas densas (como Lima Metropolitana y el Callao) son militantes, simpatizantes activos o familiares comprometidos con el partido. En este caso, no cobran un sueldo o incentivo en efectivo ; su participación es meramente voluntaria por convicción política.

Históricamente, un gran porcentaje de los personeros de mesa en zonas urbanas densas (como Lima Metropolitana y el Callao) son militantes, simpatizantes activos o familiares comprometidos con el partido. En este caso, ; su participación es meramente voluntaria por convicción política. Asignación por alimentación y movilidad: Para los voluntarios y personal de apoyo general, los partidos políticos cubren de forma obligatoria los gastos de logística del día. Esto incluye desayuno, almuerzo, agua y un monto básico para los pasajes de ida y vuelta al local de votación.

Para los voluntarios y personal de apoyo general, los partidos políticos cubren de forma obligatoria los gastos de logística del día. Esto incluye desayuno, almuerzo, agua y un monto básico para los pasajes de ida y vuelta al local de votación. Compensación económica en zonas críticas (De 100 a 200 soles): El verdadero desafío logístico radica en las zonas rurales, periféricas o de difícil acceso. En estas regiones, ante la falta de militantes locales, los partidos suelen ofrecer una compensación económica directa que oscila entre los 100 y 200 soles por toda la jornada electoral.

El verdadero desafío logístico radica en las zonas rurales, periféricas o de difícil acceso. En estas regiones, ante la falta de militantes locales, los partidos suelen ofrecer una por toda la jornada electoral. Casos excepcionales con viáticos mayores: En zonas de la Amazonía o comunidades altoandinas alejadas, donde el personero debe realizar traslados fluviales en bote o viajes terrestres de varias horas, el partido asume viáticos especiales que superan los montos estándar para garantizar la cobertura de la mesa.

¿Qué requisitos se necesitan para ser personero y recibir este incentivo?

Para postular como personero voluntario o recibir la asignación de un partido en esta segunda vuelta 2026, se deben cumplir pautas legales y organizativas muy sencillas:

Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente: Es el requisito indispensable para la identificación ante los miembros de mesa. Estar acreditado ante la ONPE: El partido político debe emitir una credencial oficial firmada por su personero legal. Sin este documento físico o digital, el ciudadano no podrá ingresar a las aulas de votación ni registrar observaciones. No ser miembro de mesa: Por ley, si fuiste elegido miembro de mesa (titular o suplente), estás impedido de ejercer como personero del partido. No es obligatorio votar en la misma mesa: La legislación peruana permite que fiscalices una mesa de sufragio distinta a la que te corresponde para votar. Sin embargo, por comodidad logística, los partidos prefieren asignar a las personas en sus mismos centros educativos de votación.

¿Cuáles son las funciones por las que se les compensa el día electoral?

El trabajo de un personero de mesa es sumamente demandante y requiere atención absoluta, extendiéndose por más de 12 horas continuas. Sus labores principales justifican la inversión logística de los partidos: