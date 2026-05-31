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Resumen

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Debates políticos en EE.UU. ilustrados en 1889 por la revista satírica “Puck”.
Debates políticos en EE.UU. ilustrados en 1889 por la revista satírica “Puck”.
/ Joseph Keppler Bernhard Gillam
Por Alonso Cueto

La temporada electoral debía proyectar un umbral de fe y esperanza. Como tal, debía estar siempre ligada a la certeza de un cambio. Esa convicción es la que debía justificar celebraciones con banderas y canciones en los mítines. El político que triunfa es el que ha logrado desarrollar las artes de la seducción que en una fiesta electoral lo encumbra en un líder con una promesa firme.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.