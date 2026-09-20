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Resumen

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Ciudad y atractivos turisticos de la ciudad de Huanuco. Templo de Kotosh. Manos cruzadas de Kotosh. Imagenes cedidas por Promperu.
Ciudad y atractivos turisticos de la ciudad de Huanuco. Templo de Kotosh. Manos cruzadas de Kotosh. Imagenes cedidas por Promperu.
/ Promperu
Por Alonso Cueto

Llegar una mañana a una ciudad de los Andes peruanos es una de las experiencias que cualquiera de nosotros atesora. El aire cristalino, la autoridad ondulante de las montañas, el frío templado, son experiencias renovadoras. La sensación que tengo es que he vuelto a algún lugar de donde salí hace tiempo, y a donde siempre he querido regresar.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.