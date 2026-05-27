El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que este viernes 29 de mayo presentará los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, cuyos datos permitirán actualizar la información sobre la población peruana y conocer los principales cambios demográficos registrados en el país en los últimos años.

Durante la presentación oficial, la entidad dará a conocer indicadores relacionados con el crecimiento de la población, la distribución por sexo y edad, la densidad poblacional y la cantidad de habitantes por departamentos. Además, se expondrán algunos de los cambios sociales y demográficos ocurridos tras la pandemia y los procesos migratorios recientes.

Censistas llegan a todo Piura

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que la información recogida permitirá comprender mejor cómo ha evolucionado la población peruana y servirá para fortalecer la planificación y el diseño de políticas públicas en distintos sectores del país.

Los resultados corresponden a los Censos Nacionales 2025, proceso estadístico que incluyó el XIII Censo de Población, el VIII de Vivienda y el IV de Comunidades Indígenas. Según precisó el organismo, el objetivo principal fue obtener información actualizada y confiable para apoyar la toma de decisiones y la planificación del desarrollo nacional.

El proceso censal se llevó a cabo entre agosto y octubre de 2025 en todo el territorio peruano. Para la recolección de datos se utilizaron herramientas tecnológicas y dispositivos digitales, con el fin de optimizar el trabajo de campo, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la información obtenida.

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