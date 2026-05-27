Resumen
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que este viernes 29 de mayo presentará los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, cuyos datos permitirán actualizar la información sobre la población peruana y conocer los principales cambios demográficos registrados en el país en los últimos años.
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