El Gobierno convocó para este miércoles 27 de mayo a una reunión de alto nivel con gobernadores regionales y representantes de los gremios arroceros, en medio de las crecientes protestas y bloqueos de carreteras registrados en distintas regiones del país por la crisis que atraviesa el sector agrario.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el encuentro se realizará a las 4:00 p. m. en sus instalaciones y tendrá como objetivo coordinar acciones directas para atender la problemática del sector arrocero y garantizar la estabilidad a nivel nacional.

“El Poder Ejecutivo mantiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra agricultura y el bienestar de las familias que dinamizan el campo” , señaló la PCM en el pronunciamiento difundido este martes.

El Ejecutivo indicó además que ha dispuesto el despliegue de esfuerzos institucionales para preservar el orden público y priorizar el diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones frente al conflicto.

La convocatoria se produce mientras las protestas de agricultores continúan expandiéndose en diversas regiones del país. En Piura, productores arroceros advirtieron que podrían iniciar una huelga de hambre si el Gobierno no atiende sus demandas en el corto plazo.

Los bloqueos se intensificaron en el valle del Bajo Piura y alcanzan zonas como Sechura, Catacaos, La Legua, Tambogrande, Sullana y el Alto Piura, con participación de agricultores de distintos cultivos.

La crisis del sector responde principalmente a la caída del precio del arroz, el incremento en los costos de fertilizantes y mano de obra, así como a la competencia de productos importados, situación que ha golpeado severamente a los productores.

Según cifras de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), al menos el 20% de los agricultores de esa región se encuentra quebrado o afronta graves dificultades económicas.

La paralización también se extiende a regiones como Ica, Junín, Huánuco, La Libertad, Tumbes y Lambayeque. En Chiclayo, empresas de transporte interprovincial suspendieron viajes hacia Tarapoto y otros destinos debido a los bloqueos en la carretera Fernando Belaunde Terry y la Panamericana Norte.

El Gobierno busca que la reunión convocada en la PCM permita establecer acuerdos con los gremios y reducir la tensión social generada por las protestas agrarias.