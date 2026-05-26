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PCM cita a gobernadores y gremios arroceros mientras crecen bloqueos en regiones. (Foto: Andina)
PCM cita a gobernadores y gremios arroceros mientras crecen bloqueos en regiones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno convocó para este miércoles 27 de mayo a una reunión de alto nivel con gobernadores regionales y representantes de los gremios arroceros, en medio de las crecientes protestas y bloqueos de carreteras registrados en distintas regiones del país por la crisis que atraviesa el sector agrario.

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