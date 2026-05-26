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Ceramistas de Chulucanas y La Encantada fortalecen su arte en pasantía internacional en Valencia. (UDEP)
Ceramistas de Chulucanas y La Encantada fortalecen su arte en pasantía internacional en Valencia. (UDEP)
Por Redacción EC

Con el objetivo de impulsar la innovación y fortalecer la competitividad de la cerámica piurana, una delegación de seis destacados artesanos de Chulucanas y La Encantada viajó a Valencia, España, para participar en una pasantía internacional orientada al intercambio de conocimientos con reconocidos ceramistas valencianos.

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