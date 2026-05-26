Con el objetivo de impulsar la innovación y fortalecer la competitividad de la cerámica piurana, una delegación de seis destacados artesanos de Chulucanas y La Encantada viajó a Valencia, España, para participar en una pasantía internacional orientada al intercambio de conocimientos con reconocidos ceramistas valencianos.

La iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto “Innovando y revalorizando las tradiciones para mejorar la competitividad de la cerámica de Chulucanas”, conocido como Proyecto Chulucanas, ejecutado por la Generalitat Valenciana, la Fundación Mainel, la Asociación Civil Fomento de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD), la Universidad de Piura (UDEP), la Universidad Politécnica de Valencia, Mobilitas Training Project y el CITE Chulucanas.

La delegación la integraron representantes de las asociaciones vinculadas al CITE Chulucanas: Segundo Moncada, de la asociación Vicús; Rogger Crisanto, de Ñácara; Víctor Sullón, de Artesanos de Chulucanas; Rosa Inga, de la asociación Mujeres Artesanas de Chulucanas; Melissa Inga, de Mujeres Artesanas hacia el Mundo; y Walter Chiroque, de Ceramistas Tierra Encantada.

Ceramistas de Chulucanas y La Encantada fortalecen su arte en pasantía internacional en Valencia. (UDEP)

Proyecto que apuesta por el relevo generacional

Durante la pasantía, los artesanos participaron en actividades técnicas, formativas y culturales enfocadas en fortalecer sus capacidades creativas y productivas. El programa incluyó talleres de trabajo colaborativo, capacitaciones en impresión 3D y fabricación digital a cargo de especialistas de la Universidad Politécnica de Valencia, así como visitas a espacios culturales y exposiciones de artesanía contemporánea.

Entre los lugares visitados destacan el Museo Nacional de Cerámica, el Museo de la Beneficencia y la exposición “A media lumbre” del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), donde los participantes pudieron conocer nuevas tendencias en diseño, procesos creativos y comercialización artesanal.

Asimismo, la experiencia permitió identificar oportunidades de acceso a mercados internacionales y conocer herramientas que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cerámica tradicional piurana.

Tradición e innovación para preservar la cerámica piurana

Mediante el Proyecto Chulucanas se busca fortalecer el valor cultural, patrimonial y económico de la cerámica artesana, a través de procesos de innovación tecnológica, sostenibilidad y transferencia de conocimientos a nuevas generaciones de artesanos.

Como parte de este trabajo, en noviembre de 2025 se capacitó a 30 ceramistas de las seis asociaciones del CITE Chulucanas en fabricación digital y modelado 3D, con sesiones dictadas por docentes de la Universidad Politécnica de Valencia.

El mismo mes, se realizó un primer intercambio internacional con seis ceramistas de España, Italia y República Dominicana, quienes cuentan con talleres en Valencia, promoviendo así el aprendizaje colaborativo y el diálogo intercultural entre comunidades artesanales.