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Paro en San Martín. Agricultores bloquearon vías. mFacebook: Herber Castro Infant
Paro en San Martín. Agricultores bloquearon vías. mFacebook: Herber Castro Infant
Por Redacción EC

Continúan las protestas y bloqueos de vías a manos de agricultores en este segundo día del paro agrario en el que exigen al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se declare en emergencia el sector agrícola, en especial, la producción de arroz.

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