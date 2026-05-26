Continúan las protestas y bloqueos de vías a manos de agricultores en este segundo día del paro agrario en el que exigen al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se declare en emergencia el sector agrícola, en especial, la producción de arroz.

En la región Piura, los hombres de campo impiden el paso de vehículos en la Panamericana Norte, exactamente en la zona denominada el “trébol Catacaos”, que conecta las ciudades de Piura, Catacaos y Chiclayo. También se ha registrado un piquete en la entrada del centro poblado de Chusis en Catacaos.

Imágenes de Canal N y otros medios muestran las autopistas con piedras, ramas y llantas que fueron quemadas para impedir el tránsito vehicular. Decenas de unidades de transporte pesado permanecen varadas, mientras pasajeros y trabajadores deben caminar y realizar transbordos para continuar sus recorridos.

Paro en San Martín

Además, en la región San Martín, agricultores formaron barricadas en la carretera Fernando Belaunde Terry y bloquearon el ingreso a Moyobamba, donde cientos de vehículos permanecieron varados a la espera de la liberación de las carreteras.

¿Qué dicen los agricultores al respecto?

Para el noticiero, dirigentes agrarios señalaron que el precio bajó drásticamente en un 50 % respecto a campañas anteriores. Precisaron que antes el saco de arroz podía venderse entre 70 y 80 soles, sin embargo, en la actualidad alcanza entre 45 y 49 soles, y no les permite cubrir todos los costos que implica ese rubro.

“Nos quieren pagar un sol por kilo de arroz en cáscara, mientras el costo de los fertilizantes y combustibles sigue subiendo. Estamos trabajando a pérdida”, denunció uno de los representantes de los agricultores.

Asimismo, objetaron que ingrese arroz de Colombia, Brasil y Uruguay ya que, a su entender, perjudica directamente al productor nacional y causa una caída en los precios del mercado interno.

“Pedimos que se levanten los aranceles y que el Estado priorice la producción nacional. Aquí en Piura hay más de 50 mil hectáreas de arroz y miles de agricultores afectados”, expresó otro dirigente del sector.