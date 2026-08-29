Un sismo de magnitud 4.0 fue reportado la tarde de este sábado 29 de agosto en Caylloma, Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) señala que el epicentro del temblor se localizó a 51 km al este de Tuti, en la provincia de Caylloma. Además, tuvo una profundidad de 159 kilómetros.

El evento ocurrió a las 15:46 horas y fue registrado en una zona montañosa. Ciudadanos reportan que se percibió en distintos sectores de la región.

Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en San Antonio de Chuca, Caylloma – Arequipa. Foto: COEN

Los protocolos sismológicos clasifican al evento dentro del rango de sismos menores a una magnitud de 4.5. Las especificaciones técnicas de la entidad científica también descartan un peligro de tsunami debido a que el sismo no superó la magnitud de siete grados.

Mochila de emergencia ante sismo

Ante la ocurrencia de eventos sísmicos seguidos, el Indeci volvió a recomendar la importancia de que cada hogar cuente con una mochila de emergencia. Esta debe contener productos e implementos indispensables como alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), toallas higiénicas, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.