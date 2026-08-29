Sismo de magnitud 4.0 se registró en Tuti, Caylloma. Foto: IGP
Sismo de magnitud 4.0 se registró en Tuti, Caylloma. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 fue reportado la tarde de este sábado 29 de agosto en Caylloma, Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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