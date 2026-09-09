Una ballena jorobada fue hallada sin vida en la playa Sombrero Chico, ubicada en el distrito de Mejía, provincia de Islay, en Arequipa, informó este miércoles 9 de setiembre el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

El organismo adscrito al Ministerio de la Producción señaló que personal especializado de su sede desconcentrada en Camaná registró el varamiento, tras la cual identificó al mamífero como un ejemplar adulto de 14 metros de longitud , con una aleta pectoral de 3,2 metros y una aleta caudal de 2,3 metros.

Imarpe agregó que, debido al avanzado estado de descomposición de la ballena, cuyo nombre científico es Megaptera novaeangliae, no fue posible realizar una necropsia que determinara la causa de muerte.

Tampoco se pudo establecer si presentaba marcas o lesiones relacionadas con una eventual interacción con actividades pesqueras. Sin embargo, los especialistas recolectaron muestras de tejido, entre ellas de piel y de aleta, para analizarlas posteriormente.

Imarpe precisó que las ballenas jorobadas realizan migraciones anuales desde sus zonas de alimentación hacia áreas de reproducción ubicadas en regiones tropicales y subtropicales durante el invierno austral. Por lo que su presencia frente a la costa peruana es frecuente, mayormente entre mayo y noviembre.

Asimismo, durante esta temporada puede incrementarse el riesgo de interacción de estos mamíferos marinos con actividades pesqueras y otras actividades humanas.

La institución sostuvo que continuará monitoreando estos eventos para generar información científica que contribuya al conocimiento y la conservación de los mamíferos marinos en el litoral peruano.

La entidad pública exhortó a la ciudadanía a evitar el contacto directo con animales marinos varados vivos o muertos, debido al riesgo de exposición a agentes patógenos. Ante algún caso similar, recomendó comunicar el hecho a las autoridades competentes y mantener una distancia prudente.