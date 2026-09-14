Un derrumbe de piedras interrumpió durante la madrugada el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 727, en el sector de Quebrada Honda, entre los distritos de Atico y Ocoña, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.
Un derrumbe de piedras interrumpió durante la madrugada el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 727, en el sector de Quebrada Honda, entre los distritos de Atico y Ocoña, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.
El desprendimiento sorprendió a los vehículos que circulaban por esta importante vía y obligó a suspender temporalmente el tránsito. La emergencia afectó principalmente a los buses interprovinciales que cubren la ruta entre Arequipa y Lima.
Según los conductores y pasajeros afectados, los primeros vehículos quedaron varados aproximadamente a las 4:00 a. m. debido a la presencia de piedras y escombros sobre la carretera.
La interrupción generó una extensa congestión y obligó a los pasajeros de los buses interprovinciales a permanecer dentro de las unidades mientras esperaban que la vía pudiera ser despejada.
La espera se prolongó por más de cuatro horas, generando preocupación entre quienes tenían previsto llegar a sus destinos durante la mañana.
Pasajeros ayudaron a retirar piedras de la carretera
Ante la demora, algunos pasajeros decidieron bajar de los buses y colaborar con el retiro de las piedras que habían quedado sobre la carretera.
Imágenes difundidas por medios locales de Atico muestran a varias personas ayudando a retirar los bloques de menor tamaño, mientras maquinaria pesada realizaba trabajos para remover los escombros de mayor dimensión.
Provías trabaja para liberar completamente la vía
Ante la emergencia, Provías Nacional ejecuta labores de limpieza para retirar las piedras y habilitar nuevamente el tránsito en ambos sentidos.
Sin embargo, mientras continúan los trabajos, la circulación permanece restringida y los vehículos registran una demora de al menos cuatro horas para llegar a sus destinos.
Las autoridades y equipos encargados de la limpieza trabajan en la zona para recuperar la transitabilidad de este importante corredor vial que conecta el sur del país con Lima.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) September 14, 2026
Derrumbe bloquea panamericana Sur en Atico
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