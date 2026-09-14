Panamericana Sur bloqueada por derrumbe en Arequipa: pasajeros llevan más de 4 horas varados. Foto: Captura de video/Canal N
Panamericana Sur bloqueada por derrumbe en Arequipa: pasajeros llevan más de 4 horas varados. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un derrumbe de piedras interrumpió durante la madrugada el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 727, en el sector de Quebrada Honda, entre los distritos de Atico y Ocoña, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

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