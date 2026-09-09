Dos temblores de magnitud 3.5 y 3.7 sacudieron la región de Arequipa durante las primeras horas de la mañana del 09 de septiembre. El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que ambos eventos ocurrieron en un lapso de treinta y seis minutos.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 05:57 horas a once kilómetros al noreste del distrito de Camaná. Este sismo tuvo una profundidad de 78 kilómetros y presentó una intensidad de nivel II y III en dicha localidad.

Los sismos de 3.5 y 3.7 de magnitud se sintieron en Camaná, Arequipa. (IGP)

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0646

Fecha y Hora Local: 09/09/2026,05:57:50

Magnitud: 3.5

Profundidad: 78 km

Latitud: -16.58

Longitud: -72.62

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 11 km al NE de Camaná, Camaná - Arequipahttps://t.co/xCq1WNhp2Y — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 9, 2026

La costa sur del territorio peruano concentra un constante nivel de actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas. Los monitoreos diarios del Centro Sismológico Nacional identifican múltiples eventos de magnitud leve a moderada en regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna.

El segundo temblor se registró a las 06:34 horas con un epicentro localizado a trece kilómetros al este de Quilca. La entidad oficial calculó la profundidad del foco en 39 kilómetros e indicó una intensidad evaluada entre los niveles II y III.

Las zonas de Camaná y Quilca percibieron ligeras sacudidas en sus viviendas sin que se produjeran emergencias médicas. Las autoridades provinciales mantuvieron la vigilancia en la infraestructura vial y en los servicios públicos de la zona costera.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0647

Fecha y Hora Local: 09/09/2026,06:34:21

Magnitud: 3.7

Profundidad: 39 km

Latitud: -16.75

Longitud: -72.31

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 13 km al E de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/jIwrR9GGDX — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 9, 2026

El Instituto Geofísico del Perú recordó que ningún movimiento telúrico se puede predecir mediante métodos científicos. Los especialistas recomendaron conservar la calma y ubicar las zonas seguras dentro de las viviendas ante eventuales réplicas.

Sismo nocturno remece la capital peruana en Lima

Un sismo de magnitud 3.5 se registró en la provincia de Lima durante la noche del 08 de septiembre. El evento ocurrió a las 20:31 horas con un epicentro situado a 22 kilómetros al oeste del distrito de Mala en Cañete.

El foco sísmico del movimiento en la capital se ubicó a una profundidad de 47 kilómetros bajo la superficie marítima. La población de la zona percibió una intensidad de nivel II en la escala de Mercalli modificada sin reportes de daños físicos.