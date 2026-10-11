Sismo de magnitud 3.6 se sintió esta tarde en la región Arequipa. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3.6 se sintió esta tarde en la región Arequipa. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la tarde de hoy, domingo 11 de octubre en la región Arequipa. La magnitud fue de 3.6, tuvo una profundidad de 47 kilómetros y su epicentro se localizó a 16 kilómetros al oeste de Quilca, en la provincia de Camaná, según reporta el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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