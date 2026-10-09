icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“No es cómo el paciente llega, sino cómo llegamos al paciente”, señaló María Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú y Bolivia. (Fuente: El Peruano)
“No es cómo el paciente llega, sino cómo llegamos al paciente”, señaló María Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú y Bolivia. (Fuente: El Peruano)
Por Martín Acosta González

La distancia que separa a una persona de una atención de salud no se mide únicamente en kilómetros. También se expresa en el costo del traslado, las horas de trabajo perdidas, la cantidad de citas y autorizaciones necesarias o, simplemente, en no saber dónde acudir. Esa fue una de las principales conclusiones de las discusiones sobre descentralización desarrolladas durante el Roche Press Day, que reunió en Costa Rica a especialistas y representantes del sector salud de América Latina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.