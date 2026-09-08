La Policía Nacional del Perú (PNP) se pronunció sobre el estado de salud del teniente general Fredy López Mendoza y señaló que el oficial no ha presentado dolencias o sintomatología relacionada con un diagnóstico médico previo. El pronunciamiento fue emitido este martes 8 de septiembre ante informaciones difundidas en redes sociales y otros medios que señalaban que se encontraba enfermo.

Mediante el Comunicado N.° 24-2026, la institución indicó que López Mendoza recibió, después de un tratamiento médico, la condición de aptitud código 2. Según la PNP, posteriormente no presentó dolencias relacionadas con el diagnóstico por el que recibió dicha clasificación y pudo realizar operaciones policiales en zonas tropicales y de altura.

La institución también informó que el teniente general ha continuado desempeñándose en actividades laborales operativas y participando en actividades físicas y deportivas organizadas por la Policía Nacional y otras instituciones públicas y privadas, entre ellas la Municipalidad de Lima y Devida.

La PNP señaló además que la normalización del estado de salud del oficial y su cambio de aptitud fueron tramitados ante la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

En el comunicado, la institución recordó que López Mendoza ha desarrollado su carrera en distintas unidades operativas y administrativas. En su condición de oficial general, estuvo al frente de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol).

La Policía Nacional emitió el pronunciamiento ante las versiones que circulaban sobre la salud del teniente general y pidió a la comunidad y a los medios de comunicación no dejarse sorprender por informaciones que calificó de tendenciosas y orientadas a desprestigiar a la institución.