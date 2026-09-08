La Torre Trecca de EsSalud dio un nuevo paso para su transformación en un complejo de atención ambulatoria especializada luego de que el Consorcio Trecca S.A.C. suscribiera un contrato con HV Salfacorp, empresa del grupo SalfaCorp, para ejecutar las obras en la infraestructura ubicada en Jesús María.

El proyecto contempla la recuperación y modernización de 59.140 metros cuadrados distribuidos en 26 niveles, incluidos tres sótanos. Las obras comprenderán la demolición parcial de algunos componentes, el reforzamiento estructural, remodelación, ampliación y rehabilitación integral del edificio.

El acto de suscripción contó con la participación del presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, quien señaló que la iniciativa logró superar diversos aspectos que habían impedido su ejecución durante años. La entidad brindó soporte técnico al proyecto, mientras que EsSalud mantiene su condición de entidad concedente.

La firma del contrato se produjo después de que, en febrero de este año, EsSalud y Consorcio Trecca suscribieran la Adenda N.° 2 al contrato de Asociación Público-Privada (APP). Este acuerdo permitió atender aspectos técnicos, contractuales y financieros que habían retrasado durante más de 15 años el inicio de la ejecución del proyecto.

El Consorcio Trecca S.A.C., subsidiaria de Auna, tendrá a su cargo la implementación y posterior operación de la Torre Trecca mediante una APP bajo la modalidad denominada “bata blanca”. Esta modalidad contempla la infraestructura, el equipamiento, los servicios administrativos y la gestión y prestación de los servicios asistenciales especializados.

Más de 145 consultorios

La nueva Torre Trecca será equipada con tecnología médica y contará con más de 145 consultorios y alrededor de 300 equipos biomédicos. Entre estos se incluyen tres equipos de resonancia magnética, cuatro tomógrafos y cinco mamógrafos.

El complejo ofrecerá atención en más de 20 especialidades médicas, entre ellas cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología y pediatría. También dispondrá de servicios de consulta ambulatoria, urgencias, atención de pacientes con riesgo quirúrgico, diagnóstico por imágenes, procedimientos y prevención oncológica.

La infraestructura está ubicada en la cuadra 14 de la avenida Arenales, en Jesús María, junto a las oficinas administrativas de EsSalud.

Con la puesta en funcionamiento de la Torre Trecca, EsSalud prevé duplicar su capacidad de atención ambulatoria especializada en Lima. Según el proyecto, esto permitirá descongestionar las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

La iniciativa también busca ampliar el acceso de los asegurados a consultas, diagnósticos y procedimientos especializados. Los servicios que se brinden en la Torre Trecca estarán comprendidos dentro de la cobertura de EsSalud y no representarán un costo adicional para los asegurados.

El avance del proyecto involucra el trabajo conjunto del Gobierno Central, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, EsSalud y ProInversión.