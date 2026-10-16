El Seguro Social de Salud (EsSalud) incrementó en 18% el abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a nivel nacional durante el primer mes de la actual gestión, informó su presidenta ejecutiva, Zulema Tomás Gonzáles, durante una visita de supervisión a establecimientos de salud en Cusco.

La funcionaria señaló que garantizar la disponibilidad de estos productos es una prioridad para asegurar la continuidad de los tratamientos, especialmente de los pacientes que requieren medicamentos e insumos especializados de manera permanente.

“La recuperación del abastecimiento es una prioridad de nuestra gestión. En el primer mes hemos logrado incrementar en 18% la disponibilidad de medicamentos e insumos para nuestros asegurados ”, indicó Tomás Gonzáles.

Asimismo, anunció que se impulsarán medidas para mejorar el mantenimiento de los equipos médicos, revisar los procesos administrativos y optimizar el uso de los recursos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención de los establecimientos de salud.

Supervisión hospitalaria y entrega de ambulancias en Cusco

Durante su visita a la región, la presidenta ejecutiva supervisó las instalaciones del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco y las actividades de una campaña quirúrgica gratuita de mano y miembro superior, realizada en coordinación con la misión médica francesa Happy Hand.

La iniciativa contempla intervenciones reconstructivas para asegurados con lesiones complejas, con el propósito de mejorar la movilidad y funcionalidad de sus extremidades.

Como parte de las acciones para reforzar los servicios de salud en la región, EsSalud entregó dos ambulancias tipo II destinadas a los hospitales de Espinar y Sicuani. Según la institución, las unidades permitirán fortalecer el transporte asistido de pacientes y la respuesta ante emergencias y traslados médicos.

Tomás Gonzáles también destacó la aprobación de lineamientos que permiten el acompañamiento familiar gratuito de pacientes hospitalizados durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, de acuerdo con criterios médicos y de bioseguridad.

La disposición busca incorporar el apoyo de los familiares durante la hospitalización, como parte de las medidas orientadas a brindar una atención humanizada.

En relación con la Red Asistencial Cusco, la presidenta ejecutiva anunció que la nueva gestión revisará los procedimientos administrativos y de contratación.

Según explicó, las acciones estarán orientadas a fortalecer la transparencia, mejorar el uso de los recursos y optimizar los servicios que reciben los asegurados.

La funcionaria indicó que también se trabajará en la recuperación de las capacidades operativas de los establecimientos de salud y en la mejora de los procesos que presentan dificultades desde hace varios años.