EsSalud supervisa hospitales en Cusco y anuncia medidas para mejorar la atención de asegurados. (Foto: EsSalud)
EsSalud supervisa hospitales en Cusco y anuncia medidas para mejorar la atención de asegurados. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud) incrementó en 18% el abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a nivel nacional durante el primer mes de la actual gestión, informó su presidenta ejecutiva, Zulema Tomás Gonzáles, durante una visita de supervisión a establecimientos de salud en Cusco.

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