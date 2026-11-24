Hospital Perú, unidad itinerante del Seguro Social de Salud (EsSalud), ha realizado, en lo que va del 2026, unas 271,285 atenciones médicas en diversas regiones del país. Su fortalecimiento forma parte de los lineamientos de gestión que impulsa la actual admnistración.

Creado en noviembre de 2006, Hospital Perú se ha consolidado como una estrategia de descentralización de los servicios de salud mediante el despliegue de brigadas multidisciplinarias que recorren el territorio nacional para atender las necesidades de los asegurados.

Atención especializada más cerca de los asegurados

En lo que va del 2026, Hospital Perú, adscrito a la Gerencia de Oferta Flexible (GOF), ha desarrollado 42 operativos médicos en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, complementando la capacidad resolutiva de los establecimientos asistenciales.

El gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dr. Alfredo Broggi, destacó que estas intervenciones permiten ampliar el acceso a servicios especializados y acelerar la atención de los asegurados que requieren procedimientos médicos y quirúrgicos.

Las brigadas están integradas por profesionales de medicina general, medicina interna, medicina familiar, pediatría, oftalmología, cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología, urología, otorrinolaringología, cirugía general, medicina física y rehabilitación, odontología, obstetricia, nutrición y enfermería.

Asimismo, cuentan con servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, como rayos X, laboratorio clínico, ecografía y densitometría, que permiten brindar una atención integral durante cada operativo.

Más de 800 cirugías realizadas durante el 2026

Uno de los principales esfuerzos de Hospital Perú está orientado a atender la demanda quirúrgica pendiente y contribuir a mejorar la calidad de vida de los asegurados.

En lo que va del presente año, esta unidad ha realizado 446 cirugías de cataratas mediante el operativo «Verte otra vez», iniciativa que permite a los pacientes recuperar su salud visual y desenvolverse con mayor autonomía en sus actividades cotidianas.

A estas se suman 355 intervenciones de cirugía general, alcanzando un total de 801 operaciones realizadas durante el 2026.

Hospital Perú llegará a Áncash, Cusco y Puno

Hospital Perú continuará ampliando su cobertura asistencial con el próximo despliegue de brigadas médicas especializadas en las regiones de Áncash, Cusco y Puno.

Estos operativos permitirán atender la demanda de consultas, procedimientos y prestaciones especializadas, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud de las tres regiones.

Hospital Perú continúa recorriendo el país con el propósito de que la distancia geográfica no sea una barrera para acceder a una atención médica especializada.