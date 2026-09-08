El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorizará la asignación de recursos a las obras que estén próximas a concluir, señaló el titular del sector, Elmer Cuba.

Durante la sustentación del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Cuba explicó que el ministerio revisa el estado de las inversiones públicas.

“Estamos haciendo en el ministerio una especie de censo de todas los miles de inversiones que tenemos, en qué nivel están y por qué están paralizadas”, indicó.

El ministro sostuvo que los recursos se destinarán primero a las obras que estén más cerca de terminarse. “Digamos que te falta 10% o 5%, mejor es meter el dinero ahí para terminar la obra que meter en una obra que tiene apenas 20% de inicio”, afirmó.

Cuba añadió que el MEF clasificará las obras abandonadas y avanzará con los casos más sencillos. En aquellos que presenten complicaciones legales, señaló, actuará con mayor cuidado.

El titular del MEF también advirtió que existen carreteras, escuelas y comisarías inconclusas. Sostuvo que, aunque se haya gastado en su construcción, el servicio no llega a la población si las obras no terminan.