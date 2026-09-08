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Resumen

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorizará la asignación de recursos a las obras que estén próximas a concluir, señaló el titular del sector, Elmer Cuba.

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