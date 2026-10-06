Los mayores pagos del Impuesto a la Renta y el aumento de las importaciones impulsaron la recaudación tributaria en setiembre. Los ingresos del Gobierno Central, descontadas las devoluciones de impuestos, alcanzaron los S/16.225 millones, un crecimiento real de 18,3% frente al mismo mes del 2025, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Con ese resultado, la recaudación acumulada entre enero y setiembre llegó a S/154.709 millones, un incremento de 14,6% respecto al mismo período del año anterior. En términos de monto, ingresaron S/24.485 millones adicionales.

La Sunat atribuyó el desempeño a la evolución de la actividad económica, las mayores cotizaciones de los minerales y sus acciones de control y facilitación del cumplimiento tributario. Para agosto, mes cuya actividad incidió en los pagos de setiembre, la entidad consideró un crecimiento estimado de 4,3% del producto bruto interno (PBI) y de 6% de la demanda interna.

Renta empresarial e importaciones

La recaudación del Impuesto a la Renta sumó S/6.279 millones en setiembre, un aumento de 25,2%. Dentro de este tributo, los pagos a cuenta de las empresas del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario crecieron 41,4%.

También aumentaron los ingresos por rentas de segunda categoría (13,6%), primera categoría (12,6%), sujetos no domiciliados (4,3%) y quinta categoría (2,2%). En cambio, los pagos por regularización del Impuesto a la Renta disminuyeron 16,3% y los correspondientes a cuarta categoría retrocedieron 9,5%.

Por su parte, el Impuesto General a las Ventas (IGV) aportó S/8.979 millones, un incremento de 10,6%. Su componente interno alcanzó S/5.068 millones y creció 5,4%, mientras que el aplicado a las importaciones sumó S/3.911 millones, con un avance de 18,2%.

Las importaciones, medidas por su valor que incluye costo, seguro y flete, aumentaron 31,7% en setiembre. Esa expansión favoreció los ingresos tributarios, aunque la caída de 4% del tipo de cambio promedio moderó su crecimiento al reducir la base imponible expresada en soles.

Las mayores cotizaciones internacionales del cobre, oro y zinc también contribuyeron al resultado, al elevar los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercialización o exportación, explicó la Sunat.

Devoluciones y otros tributos

La recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/1.026 millones, un crecimiento de 26,5%. El componente interno aumentó 16,5% y el correspondiente a las importaciones, 44,2%, con mayores pagos vinculados a combustibles en ambos casos.

En tanto, las devoluciones de impuestos sumaron S/2.049 millones, una disminución de 6,3% frente a setiembre del 2025, debido a las menores devoluciones de tributos aduaneros. Esta reducción también contribuyó al crecimiento de la recaudación neta.

Por tamaño de contribuyente, los ingresos por tributos internos de los principales contribuyentes llegaron a S/11.009 millones y aumentaron 17,3%. Los medianos y pequeños contribuyentes aportaron S/2.727 millones, un monto equivalente al del año anterior en términos reales.