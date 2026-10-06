Por Redacción EC

Los mayores pagos del Impuesto a la Renta y el aumento de las importaciones impulsaron la recaudación tributaria en setiembre. Los ingresos del Gobierno Central, descontadas las devoluciones de impuestos, alcanzaron los S/16.225 millones, un crecimiento real de 18,3% frente al mismo mes del 2025, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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