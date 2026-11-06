La recaudación acumulada entre enero y octubre registró los S/172.089 millones. Foto: Andina.
La recaudación acumulada entre enero y octubre registró los S/172.089 millones. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontando las devoluciones de impuestos) sumaron S/17.376 millones en octubre, lo que representó un crecimiento de 14,6% respecto del mismo mes del año anterior y manteniendo la tendencia positiva desde junio del 2024. Este resultado se sustenta en la evolución de la actividad económica y las acciones de formalización y facilitación implementadas por la Sunat.

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