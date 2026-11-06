Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontando las devoluciones de impuestos) sumaron S/17.376 millones en octubre, lo que representó un crecimiento de 14,6% respecto del mismo mes del año anterior y manteniendo la tendencia positiva desde junio del 2024. Este resultado se sustenta en la evolución de la actividad económica y las acciones de formalización y facilitación implementadas por la Sunat.

Por otro lado, la recaudación acumulada entre enero y octubre registró los S/172.089 millones, monto superior en 14,6% al registrado en igual período de 2025, lo que significó ingresos adicionales por S/27.464 millones.

Factores determinantes de la recaudación

El resultado positivo de octubre se debe a diversos factores, entre los principales destacan:

El dinamismo de la actividad económica durante septiembre, reflejado en un crecimiento estimado de 3,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y de 9,9% de la demanda interna.

El incremento de las cotizaciones internacionales de los minerales, particularmente del cobre, zinc y oro, que elevó los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercialización y exportación.

El aumento del tipo de cambio promedio, que registró una variación de 0,7% respecto de octubre del 2025.

Las acciones operativas de control y formalización implementadas por la Sunat para detectar incumplimientos tributarios y reducir las brechas asociadas a los procesos de inscripción, declaración, pago y veracidad de la información declarada.

Resultados por tributos

Impuesto a la Renta

De acuerdo con Sunat, la recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a S/7.094 millones en octubre, monto que representó un crecimiento de 9,5% respecto del mismo mes del año anterior.

Entre los resultados destacan el incremento de los pagos a cuenta correspondientes a las Rentas Empresariales de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario (30,5%), así como de las Rentas de Primera Categoría (12,4%) y Quinta Categoría (5,9%).

En contraste, se observaron menores ingresos por la regularización del Impuesto a la Renta (-68,5%), Rentas de Segunda Categoría (-18,2%), Rentas de No Domiciliados (-14,4%) y Rentas de Cuarta Categoría (-7,1%).

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/9.766 millones en octubre, registrando un crecimiento de 14,2%. El IGV Interno recaudó S/5.606 millones, con una expansión de 11,3% respecto de octubre del 2025, resultado asociado al crecimiento estimado de la demanda interna de septiembre (9,9%).

Por su parte, el IGV aplicado a las importaciones ascendió a S/4.161 millones, mostrando un crecimiento de 18,3%, resultado impulsado por el aumento de las importaciones y por la evolución favorable del tipo de cambio promedio.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación del ISC ascendió a S/999 millones, registrando un crecimiento de 9,9% respecto de octubre de 2025. El ISC interno alcanzó S/622 millones, mostrando una contracción de 0,2%.

Asimismo, el ISC a las importaciones alcanzó S/376 millones y registró un crecimiento de 32,1%, impulsado tanto por los mayores pagos correspondientes al ISC Otros (26,0%) como por los vinculados a combustibles (36,3%).

Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/1.706 millones, registrando un crecimiento de 6,9%. Este resultado se explica por los mayores ingresos provenientes del ICR (23,4%), los juegos de casino, apuestas y tragamonedas (33,6%), las multas (9,8%), los fraccionamientos (3,9%) y el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF (3,8%).

En contraste, se registraron disminuciones en la recaudación del ITAN (-5,5%) y del Régimen Único Simplificado (-2,1%).

MIRA AQUÍ: Movistar será auspiciador oficial de la visita del Papa León XIV al Perú

Devoluciones

Las devoluciones de impuestos efectuadas durante octubre ascendieron a S/2.364 millones, monto inferior en 7,3% al registrado en el mismo mes de 2025.

Recaudación de tributos internos por tamaño de contribuyente

En octubre, la recaudación proveniente de los Principales Contribuyentes (PRICOS) alcanzó S/12.186 millones, registrando un crecimiento de 13,5%.

Por otro lado, la recaudación correspondiente al segmento de Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) sumó S/2.798 millones, mostrando una disminución de 5,9% respecto de octubre del año anterior.