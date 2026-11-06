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Los precios de la división Transporte aumentaron 15,75% en Lima Metropolitana en los últimos doce meses a octubre, según el INEI. FOTO: JORGE CERDAN
Los precios de la división Transporte aumentaron 15,75% en Lima Metropolitana en los últimos doce meses a octubre, según el INEI. FOTO: JORGE CERDAN
/ JORGE CERDAN
Por Melissa Rodríguez Enciso

Hoy movilizarse en la capital es más caro que hace un año. Los precios del rubro Transporte en Lima Metropolitana aumentaron 15,75% en octubre de 2026 frente al mismo mes de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El incremento superó la inflación general de la capital, que se ubicó en 5,25% durante ese período.

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