Hoy movilizarse en la capital es más caro que hace un año. Los precios del rubro Transporte en Lima Metropolitana aumentaron 15,75% en octubre de 2026 frente al mismo mes de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El incremento superó la inflación general de la capital, que se ubicó en 5,25% durante ese período.

Dentro de ese rubro, los combustibles y lubricantes para vehículos de uso personal registraron un alza anual de 43,67%. También aumentaron los precios del transporte de pasajeros por carretera (17,74%) y por aire (8,23%).

La categoría de transporte por carretera comprendió distintos servicios de transporte de pasajeros, por lo que su variación no correspondió únicamente a los viajes interprovinciales. Asimismo, el resultado general de Transporte incluyó la adquisición de vehículos, cuyos precios disminuyeron 2,36% en términos anuales.

¿Por qué estos incrementos?

Consultada por El Comercio, Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que los combustibles registraron un fuerte encarecimiento desde marzo de 2026. Vinculó ese comportamiento con el conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre sobre sus posibles efectos en la oferta mundial de petróleo.

La economista señaló que los precios internacionales del petróleo repercutieron en los combustibles vendidos en el Perú, tanto en los producidos localmente como en los importados.

“Es un producto cuyo precio se fija en mercados internacionales necesariamente”, explicó sobre el petróleo.

Los combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal registraron un incremento anual de 43,67% en Lima Metropolitana. / LUIS GONZALES

Maita indicó que el encarecimiento del diésel presionó los costos del transporte de carga y de pasajeros. Añadió que ese efecto alcanzó a otras actividades económicas, entre ellas la comercialización de alimentos, debido al mayor costo de trasladar productos desde las regiones hacia los centros de consumo.

¿Qué ocurrió con los pasajes en octubre?

En la comparación mensual, los precios del rubro Transporte en Lima Metropolitana aumentaron 0,77% en octubre frente a setiembre. El transporte aéreo de pasajeros subió 4,23%, mientras que el de carretera registró un incremento de 0,26%, según el INEI.

En ese mismo mes, los pasajes aéreos internacionales aumentaron 4,4% y los nacionales, 3,7%. Los pasajes en ómnibus interprovincial subieron 3,1% y las tarifas de taxi, 0,8%.

Por su parte, el GLP vehicular se encareció 5,8%; el gasohol, 3,8%; y el petróleo diésel, 1,7%, frente a setiembre. El INEI relacionó los aumentos de los pasajes interprovinciales y las tarifas de taxi con el mayor precio de los combustibles.

En octubre, los pasajes aéreos internacionales subieron 4,4% y los nacionales, 3,7%, frente a setiembre, según el INEI.

Aunque el transporte aéreo se encareció frente a octubre de 2025, sus precios registraron una caída acumulada de 1,98% respecto de diciembre de ese año. El transporte por carretera, en cambio, aumentó 15,23% entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

Respecto de los próximos meses, Maita señaló que la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente podría mantener elevados los precios de los combustibles. “La incertidumbre básicamente se traduce por lo menos en un precio todavía alto”, sostuvo.

La economista del IPE explicó que, si el diésel se mantiene caro, los costos del transporte de pasajeros y de carga podrían seguir bajo presión.