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Resumen

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El rector explicó que los nuevos alumnos incorporados en la campaña 2025-I crecieron más de 80% respecto del año anterior, en el período que estamos midiendo.
El rector explicó que los nuevos alumnos incorporados en la campaña 2025-I crecieron más de 80% respecto del año anterior, en el período que estamos midiendo.
Por Maritza Saenz

Enrique Stiglich asumió el cargo de rector de UTEC en marzo de este 2026. Desde entonces, ha regido su trabajo en base a tres objetivos: apostar por la labor práctica de los alumnos de la institución superior, proyectar internacionalmente la reputación de la universidad y consolidar la escuela de posgrado.

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