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Resumen

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La inteligencia artificial ha dejado de ser un factor diferenciador porque cada vez más organizaciones tienen acceso a ella, por lo que la ventaja ahora estará en transformar esta tecnología en innovación y maneras de desarrollar talento.
La inteligencia artificial ha dejado de ser un factor diferenciador porque cada vez más organizaciones tienen acceso a ella, por lo que la ventaja ahora estará en transformar esta tecnología en innovación y maneras de desarrollar talento.
Por Maritza Saenz

La inteligencia artificial abrió una oportunidad para elevar la productividad de América Latina mediante la automatización de tareas. Sin embargo, su adopción aún avanza a distintos ritmos entre los países de la región, según el estudio ‘Agentes, Robots y nosotros: Cómo la IA redefine el trabajo y las habilidades en América Latina’, elaborado por McKinsey & Company con base a información de 15 países, entre ellos Perú.

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