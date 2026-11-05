El Comercio y la Asociación A Movernos, una asociación sin fines de lucro que tiene como fin promover el desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades del Perú, organizarán el próximo 26 de noviembre el conversatorio “La Lima que queremos al 2026”. Durante la cita, los más destacados expertos y autoridades públicas analizarán los principales retos y propuestas para mejorar la movilidad en la capital. El evento será abierto al público y la inscripción se obtienen llenando este formulario.

Se abordarán tres temas principales: el rol de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la participación de la mujer en el mundo de la movilidad y la innovación para alcanzar una movilidad digna. En las ponencias participarán representantes de empresas vinculadas al sector, integrantes de la sociedad civil y especialistas en transporte. El Comercio también tendrá un espacio en el evento, donde dará un diagnóstico del transporte, una realidad que forma parte de sus coberturas periodísticas de manera permanente.

Roberto Vélez, gerente de la Asociación A Movernos, indicó que también se ha invitado al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, para que inaugure el evento con unas palabras. Según precisó, el titular del sector confirmó su participación. Asimismo, confirmó la asistencia de David Hernández, presidente del Consejo Directivo de la ATU, y de representantes de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Luego de los paneles, el periodista y editor de la sección Nacional de El Comercio, Juan Pablo León, ofrecerá una exposición sobre la situación de la extorsión en el transporte y sus principales causas.

Roberto Vélez, gerente de la Asociación A Movernos. / SYSTEM

Finalmente, se presentará un proyecto normativo sobre seguridad vial, que será entregado por Juan Pablo León al diputado Luis Quipe Candia, quien también ha sido invitado y confirmó su participación.

El conversatorio se realizará el 26 de noviembre, de 8:30 a.m. a 1 p.m., en el Belmont Miraflores Park Hotel. El ingreso será libre, previa inscripción, y tendrá una capacidad máxima de 200 personas.

Los objetivos

Roberto Vélez señaló: “​​el tema de la movilidad está muy vigente y ha llegado a un punto límite. Entonces, tenemos que ver opciones para mejorar nuestra movilidad en Lima y el Callao. Ese es el punto central. Queremos aportar al diálogo en temas como, por ejemplo, el futuro de la ATU, que no debería abordarse desde una posición política, sino técnica”.

“Desde El Comercio y A Movernos queremos contribuir a la ciudadanía y entregar un proyecto normativo sobre seguridad vial. Esperamos llegar a conclusiones para mejorar”, agregó.