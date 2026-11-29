Las condiciones del mar continuarán siendo variables en las playas del litoral peruano durante los próximos días. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra informó que los oleajes anómalos persistirán hasta el viernes 4 de diciembre, con episodios de fuerte intensidad en distintos sectores de la costa.
Las condiciones del mar continuarán siendo variables en las playas del litoral peruano durante los próximos días. La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra informó que los oleajes anómalos persistirán hasta el viernes 4 de diciembre, con episodios de fuerte intensidad en distintos sectores de la costa.
Uno de los periodos de mayor atención será el que comprende a Lima y Callao. En esta zona, las olas incrementarán su intensidad desde la madrugada del martes 1 de diciembre y alcanzarán niveles fuertes entre la tarde de ese día y las primeras horas del miércoles 2.
Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 52-26, el litoral central —desde el sur de Salaverry, en La Libertad, hasta San Juan de Marcona, en Ica— experimentará primero una disminución del oleaje durante el domingo 29. Sin embargo, nuevas olas provenientes del noroeste y oeste llegarán desde la noche del lunes 30.
En el litoral norte, que comprende desde Tumbes hasta Salaverry, se espera que las olas provenientes del noroeste y oeste comiencen a llegar durante la madrugada del lunes 30. Su intensidad aumentará por la tarde y alcanzará un nivel fuerte durante la noche. Desde el martes 1 se prevé una disminución progresiva.
En la costa sur, entre San Juan de Marcona y Tacna, el comportamiento será distinto. Luego de una reducción del oleaje durante el domingo 29, se espera la llegada de nuevas olas desde la noche del martes 1. Estas aumentarán a intensidad moderada durante la mañana del miércoles 2.
La DHN estima que las condiciones del mar comenzarán a mejorar progresivamente desde el jueves 3, aunque el aviso se mantendrá vigente hasta el viernes 4 de diciembre.
La Marina también advirtió que los efectos del oleaje podrían intensificarse debido al incremento del nivel medio del mar asociado al Fenómeno El Niño. Las mediciones registran anomalías de hasta 70 centímetros en algunos sectores de la costa norte y alrededor de 50 centímetros en el litoral central.
Este aumento puede ampliar el alcance de las olas sobre la franja costera, especialmente durante las horas de pleamar. Las playas abiertas o semiabiertas expuestas a las direcciones del suroeste y noroeste serán las más afectadas.
Ante este escenario, la Marina recomendó a la población evitar exponerse innecesariamente al mar y respetar las disposiciones de las autoridades. La advertencia también está dirigida a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas.
La especialista del INDECI, Carmen Guerra, brindó sugerencias de seguridad a las familias que se encuentran en zonas de riesgo por el aumento de lluvias. La encargada de gestión de riesgo recomendó ubicar las rutas de evacuación establecidas y tener una mochila de emergencia adaptada para cada familia.
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