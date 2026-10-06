- ¿Cuál es su lectura de este 2026 para los conciertos en el Perú y cómo ve el 2027?

El entretenimiento en el Perú siempre crecía a un dígito por año, pero en los últimos años se han desarrollado algunos aspectos en el país como la mejora en ‘venues’ (recintos para conciertos), los costos, y, claro, la pospandemia lo aceleró todo. Hoy se ve un crecimiento en la industria de entretenimiento que nunca se ha visto, a doble dígito. Tengo 20 años en este negocio y ahora hay un ecosistema armado que está funcionando. Esto va a crecer más, obviamente, si tenemos más infraestructura para conciertos.

La competencia es con otras industrias; la propuesta de entretenimiento compite con una propuesta de ir a cenar, ir al cine u otras. Para esto tienes que lograr que el precio sea lo más asequible posible. Hoy ya lo entendieron los promotores.

- ¿Vamos a seguir viendo un crecimiento a doble dígito al cierre de este año y el próximo también?

Creería que sí. Se vienen cosas buenas y esto ya va a llegar a otra escala.

- Mencionó la importancia de tener un precio asequible. ¿Cómo se llega a este con los costos de los ‘venues’ y la inflación?

Tiene que ver con los modelos. Tenemos un modelo muy tradicional. Antes, el 70% de los ingresos eran por venta de entradas. Hoy eso ya bajó, porque sino, no eres competitivo ni puedes competir con otras industrias. Tienes que bajar el precio, pero también tener la habilidad de crear nuevos servicios. Por ejemplo, un Fast Pass, estacionamiento, combo de comida, y otras cosas que puedan hacer que también tengas un ticket promedio que vaya subiendo.

La mayoría de promotores tienen mi edad y algunos un poquito más, entonces están entendiendo a estas nuevas generaciones y qué cosas les gusta; bajo ese camino es que están evaluando todo esto y sí, ves un crecimiento, pero obviamente todavía hay barreras que cuestan.

“El año pasado tuvimos siete grandes conciertos y este año son más del doble”.



- Más que bajar precios, ¿lo que se está logrando es tener otro tipo de productos?

Correcto, es acompañar todo el ‘fan journey’, saber leer sus necesidades y comenzar a crear los productos. Por ejemplo, hace un tiempo en un concierto, además de cerveza, una marca de té ofrecía té helado, un producto que se adapta a las nuevas generaciones que beben menos alcohol; le fue bien.

- Productos como los paquetes VIP para ver a Bad Bunny y BTS, que tienen un mayor precio.

Sí, claro. Pero en otros países hay incluso hospedajes, carpas en festivales, entre otras cosas. Por eso te digo que esto recién empieza, estamos yendo hacia eso, vamos a comenzar a dar diferentes experiencias a los fans y esto va a ser muy bueno.

- ¿El modelo de Ticketmaster tiene el objetivo que sea más rentable el negocio?

No, creo que va más por dar un servicio con valor agregado. Unos 200 paquetes VIP o 100 paquetes no te van a mover la aguja. El tema es hablar con las marcas para sacarse los modelos tradicionales de la cabeza. Hoy las cosas están yendo a una velocidad increíble.

Para un país que recién está comenzando a evolucionar en temas de entretenimiento, esto va a cambiar las cosas muy rápido.

- Cuando menciona que solo es el comienzo de cambios en la industria del entretenimiento, ¿se refiere a que se está consolidando la industria como tal o es una nueva etapa que se está iniciando?

Me refiero a que se está consolidando la industria. En el pasado tenías demandas insatisfechas, poca credibilidad por estafas, artistas que no vinieron. Sigue pasando, pero en mucha menor medida y con empresas con poco expertise en el mercado. Pero las empresas que ya tienen años trabajando en esto, lo están haciendo bien y cada vez mejor. Por eso te digo que se está consolidando. Pero, a veces las condiciones del país no eran las mejores. Hoy tienes una respuesta constante y sólida de la demanda. El choripan y la cerveza como oferta ya tiene que cambiar y tienes que dar un ‘upgrade’.

BTS llegó el lunes 5 de octubre a Lima para preparar los tres conciertos multitudinarios que ofrecerá los próximos 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram - @bts.bighitofficial / Captura de video )

- Dos de los conciertos importantes de este año han sido vendidos por Ticketmaster, Bad Bunny y BTS, ¿cómo viene el año para Ticketmaster a nivel de conciertos?, ¿cuántos shows en estadio finalmente están realizando y cómo ve el apetito de las marcas auspiciadoras?

Hemos tenido una respuesta muy favorable. No puedo mencionar muchos números, pero sí te puedo decir que este año estamos haciendo más del doble de estadios de los que hicimos el año pasado. Las cosas están yendo muy bien. Hoy te puedo decir que tenemos más de 1 millón de usuarios. Es increíble porque esos números los lograba antes en 8 o 10 años. Y, ahora ha sido en 3 años y medio, el tiempo que tenemos de operación. Nuestros diferenciales siempre han sido el servicio, de la mano de los fans y los promotores. El ejemplo es BTS, el manejo de la de la campaña ha sido impecable, hemos sabido entender, comprender y comunicar de la forma correcta a los fans. Eso no es menor.

- Apunta a duplicar la cantidad de (conciertos en) estadios del año pasado, ¿cuántos hicieron el 2025?, ¿serán más de 10 el 2026?

Sí, correcto. El año pasado fueron 7 grandes conciertos y este año son más del doble. Invertimos mucho en tecnología, pues previene mucho fraudes, los fans se sienten seguros. Con nosotros, por ejemplo, no han habido clonaciones.

- Y a nivel de estas proyecciones de crecimiento, estimaban alcanzar alrededor de un 15% del ‘market share’.

Estamos sobrepasando las proyecciones. Hoy somos un ‘player’ muy relevante en el mercado.

- ¿Alcanzaron el liderazgo del mercado o están cerca de ello?

No sé si somos los líderes, pero tenemos un muy buen respaldo de los fans y hoy somos una de las opciones fuertes dentro del mercado en solo tres años y medio. Somos bastante sólidos. Nos enfocamos mucho en la experiencia del fan, de nuestros clientes y promotores.

Nosotros no entramos a una guerra de precios. Nos estamos consolidando.

“Nosotros no entramos a una guerra de precios. Nos estamos consolidando”.



- ¿Qué artistas vendrán en el 2027?, ¿hay opción de que lleguen los artistas que no han mirado antes al Perú?

Eso es un tema netamente de los promotores, no podría comentarlo por temas contractuales de confidencialidad. Pero, lo que te puedo decir es que ahora que he estado en Rock in Río con clientes y promotores, la gente del ecosistema habla de Perú. Estamos en el mapa, en el circuito de los grandes conciertos y eso es muy bueno.

Tenemos que subirnos a la ola y obviamente tenemos que hacer que esto siga. No ha sido fácil llegar al circuito, nos ha tomado años, pero ya estamos. A eso súmale que van a venir nuevas inversiones de infraestructura, y más.

- ¿Ya figuramos como país en las giras de los artistas?

Sí, ya somos parte de la gira latinoamericana. Hoy ya participamos en este ecosistema de una manera consistente. Cuando haces el análisis, primero parte el ‘fee’ del artista y de ahí vas al espónsor. Para el análisis, se toman en cuenta la parte fría –que es la parte financiera– y luego, tienes la parte de los fans.

- ¿Cuál es el tamaño de los fans que asisten a los conciertos en Perú?

No tengo ese dato, pero hace unas semanas hubo dos estadios nacionales seguidos: Paulo Londra y Maroon5, unas 45 mil almas en cada show. Hubo ‘sold out’ un lunes, eso hace 10 años no pasaba. La industria cambió. Hoy por hoy, ya tienes una industria de entretenimiento que está consolidándose y el ‘sponsoship’ ha comenzado a crecer, antes era siempre el mismo.

- En cuanto al auspicio, ¿cuánto era lo que podía representar toda la inversión en un concierto y cuánto es lo que representa hoy en día?

Se ven marcas que tienen motivaciones bastante grandes también en los conciertos. A grandes rasgos, estimo que los auspicios representan un 10% dentro de la ecuación financiera. Hoy tienes que salirte de su zona de confort, tienes que saber cómo hacer las cosas y obviamente los gerentes de marketing jóvenes que saben leer estos cambios conductuales, van a saber aprovechar eso.

Luis Hippie González, director general de Ticketmaster Perú Fotos: Rafael Cornejo V. / @photo.gec / Rafael Cornejo V.

- En el caso, por ejemplo, de BTS, ¿cuál es la expectativa?

Sobre BTS, las cosas se han manejado muy bien, la expectativa es muy grande. Felizmente hemos manejado otros eventos de K-pop, conocemos el comportamiento de sus fans. El caso peruano ha sido un caso que ha funcionado muy bien. Son muchas personas con las que hay que coordinar, la parte de las autoridades, obviamente la productora, la gente que viene de seguridad.

- También se viene el concierto de Foo Fighters, ¿cómo ha ido la venta?, ¿fue lenta?

La preventa fue buena. Foo Fighters es increíble. Vamos a seguir vendiendo entradas, pero la respuesta ha sido buena.

- ¿Qué otros artistas podrían venir?, ¿habrá una cantidad similar de estadios este año frente al 2026?

Yo creo que sí, pero acuérdate que tenemos Juegos Panamericanos el próximo año, por lo que hay fechas ya cortadas por los Panamericanos en el estadio. Este año estamos vendiendo la Copa Davis, le ha ido muy bien.

- Entre los proyectos de Ticketmaster está la seguridad con biometría y la unión de sus plataformas de venta en la región, ¿cómo avanzan?

Sobre el tema de la biometría, estamos revisando los procesos internos y recopilando casuística. Estamos en la primera etapa, donde ya se creó la base de fans que tienen recurrencia y estamos dando servicios alternos. La biometría para mí es súper interesante, pero por ahora vamos a aprender bien sobre ello para poder lanzar el producto. Estamos muy abocados a Qentro, queremos darle un poquito más de soluciones. Y en cuanto a la integración de todo el ecosistema Ticketmaster a nivel región Latam, pensaba que era más fácil, pero es complejo, toma tiempo. Creo que estamos con viada en el país.

- A inicios de año, a nivel global, un jurado de Estados Unidos determinó que Ticketmaster estaba cobrando de más a los usuarios, al igual que Live Nation, ¿qué impacto ha tenido esta decisión?, ¿ha repercutido en su operación en Perú?

No puedo comentar mucho. En el mercado peruano no ha tenido ningún impacto.

Live Nation, es el negocio de promotores, y Ticketmaster es la tiquetera, es otra línea de negocio del grupo, procuramos tener eso bien separado.

-¿Cómo se desarrolla la oferta deportiva dentro de Ticketmaster para este año y el 2027?

Vamos a meternos un poquito más en la rama deportiva. Estamos terminando de armar algunas casuísticas para tener reuniones con personas relacionadas a deportes como el tenis y el fútbol. El deporte es otra pata fuerte para nosotros, nos gusta mucho. En fútbol seguimos con Sport Boys, que está teniendo muy buena respuesta de los fans y seguimos en conversaciones con muchas entidades del deporte, que están interesadas en nuestro sistema.

- Han tenido experiencia en los Juegos Panamericanos 2019 con una empresa anterior, ¿Ticketmaster participará como la tiquetera de los Panamericanos 2027?

Definitivamente nos interesa. Tuve la suerte de participar en 2019 liderando el equipo con otra tiquetera, fue un ‘joint venture’ y la verdad es que funcionó todo muy bien. Eso nos da una ventaja. Ojalá podamos tener la suerte de ser adjudicados, porque estas son licitaciones que hace el Estado.

-¿Cuándo se define cuál va a ser la tiquetera elegida?

Entiendo que debe ser a final de año.

Radiografía de la venta de entradas de BTS en Perú