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Resumen

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Por Claudia Inga Martínez

En medio de un año dinámico para el mercado de conciertos, el Perú se consolida en el radar de los grandes espectáculos y aparece en la mira de los grandes artistas, Luis ‘Hippie’ González, director gerente de Ticketmaster Perú, analiza los cambios que observa en la industria, los desafíos que aún persisten y los planes de la compañía en adelante.

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