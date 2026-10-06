icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marielle Ehrmann, SVP Chief Security Officer,
Marielle Ehrmann, SVP Chief Security Officer,
/ MICHAEL KIRSCHBAUM Eightelevenme MICHAEL KIRSCHBAUM Eightelevenmedia.com
Por María Rosa Villalobos

Durante el primer día de SAP Connect 2026 en Las Vegas, se discutieron varios puntos críticos relacionados a la ciberseguridad a partir del conocido incidente Hugging Face, en el que modelos de Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI, en julio pasado, se salieron de su entorno de pruebas y atacaron los sistemas de la plataforma de forma autónoma.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.