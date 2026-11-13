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Resumen

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Los servicios de la empresa tecnológica tuvieron una caída de más de 20 horas. (Foto: AFP)
Los servicios de la empresa tecnológica tuvieron una caída de más de 20 horas. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

La caída global de los servicios de Microsoft se ha debido a un problema durante una actualización de la capacidad de red, lo que ha llevado a que durante más de 20 horas Teams, Microsoft 365 y Copilot estuvieran fuera de servicio.

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