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Resumen

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Recientes polémicas han abierto la discusión sobre el uso de la IA en el campo artístico y académico.
Recientes polémicas han abierto la discusión sobre el uso de la IA en el campo artístico y académico.
/ Chor muang
Por José Carlos Yrigoyen

Thélyson Orélien era un poeta de segunda fila en la literatura francófona contemporánea. Haitiano residente en Canadá, había publicado un puñado de poemarios sin mayor repercusión. Pero en mayo de este año apareció su primera novela, “Era esto o morir”, que se convirtió en un suceso tanto en su patria adoptiva como en Francia, donde llegó a figurar entre las candidatas al codiciado Goncourt.

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