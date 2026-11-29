Cuando nos dicen que el Perú se encuentra al final de la tabla, solo por encima de Venezuela, solemos pensar que se trata de las eliminatorias para el Mundial de fútbol o de los resultados de la Copa América. Sin embargo, en esta ocasión, nuestra posición resulta mucho más preocupante puesto que el Perú ocupa el puesto 65 entre las 70 economías evaluadas por el Ranking Mundial Digital y de IA 2026, elaborado por el IMD en colaboración con Centrum.

Particularmente alarmante es que ocupemos el último lugar en el factor eficiencia, que evalúa la capacidad de los países para traducir sus condiciones de gobernanza e infraestructura tecnológica en aplicaciones efectivas. Las deficiencias en la formación de nuestro capital humano, la elevada informalidad económica y las limitadas capacidades de gestión de nuestras organizaciones dificultan el aprovechamiento productivo de estas tecnologías.

No obstante, sería un error convertir la mejora de nuestra posición en el ranking en una prioridad nacional. Lo que el Perú necesita es incrementar su competitividad y eficiencia, así como reducir las brechas económicas y de ciudadanía. Precisamente, la inteligencia artificial nos ofrece una extraordinaria oportunidad para avanzar hacia estos objetivos.

Para ello, necesitamos desarrollar capacidades humanas que trasciendan el dominio instrumental de la tecnología. Es necesario que aprendamos a identificar oportunidades de aplicación de la IA y que los programas de actualización laboral respondan a las necesidades de transformación de los distintos sectores productivos.

Es también importante desarrollar capacidades organizacionales, por lo que debemos preparar a nuestros directivos para transformar los modelos de gestión, rediseñar los procesos de trabajo e integrar los sistemas de información, aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología para generar valor.

A su vez, el desarrollo de capacidades institucionales exige una mayor articulación entre el Estado, la academia y el sector empresarial. Necesitamos mecanismos de financiamiento y asistencia técnica que faciliten esta transformación, sobre todo en las organizaciones que no podrían emprenderla por sus propios medios.

De este modo, podríamos aprovechar mejor el potencial de crecimiento de los sectores inmobiliario y agrario, extender los beneficios de la agricultura de precisión a los pequeños productores, de cuya actividad dependen más de dos millones de familias, y fortalecer la competitividad de las mypes, que constituyen uno de los principales motores de nuestra economía y son importantes generadoras de empleo. Asimismo, mejorar la atención primaria de salud y el acceso oportuno a la justicia contribuiría a elevar la calidad de vida de la población y recuperar la confianza en nuestras instituciones.

Nuestra aspiración, por tanto, no debería ser escalar posiciones en la tabla, sino aprovechar esta transformación tecnológica para dinamizar nuestra economía y mejorar las condiciones de vida de la población, ampliando las posibilidades de ejercer plenamente la ciudadanía. Una mejor posición en el ranking debería ser la consecuencia de estos logros.

Sin embargo, resulta difícil imaginar que podamos alcanzar estos objetivos cuando tanto la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial como el reglamento de la ley que promueve su uso disponen que su implementación no demande recursos adicionales al Tesoro Público. La magnitud de las oportunidades que se presentan al Perú exige un compromiso presupuestal a la altura de los desafíos que enfrentamos.