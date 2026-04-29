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A los 84 años, Irving ha retomado en "La reina Esther" el universo planteado en su laureada novela "Las normas de la casa de la sidra". (Foto: Javier Soriano/ AFP)
A los 84 años, Irving ha retomado en "La reina Esther" el universo planteado en su laureada novela "Las normas de la casa de la sidra". (Foto: Javier Soriano/ AFP)
/ JAVIER SORIANO
Por Justo Barranco

John Irving (Exeter, New Hampshire, 1942) escribe en una pequeña pantalla de su despacho en Toronto, la ciudad a la que fue a vivir por su mujer. Fuera nieva levemente. En la pared, decenas de retratos, toda una vida, en los que es el gran protagonista. Acaba de cumplir 84 años y en el despacho hay una gran cinta para correr. Sigue fuerte. Ahora publica La reina Esther (Tusquets), una novela en la que el autor deEl mundo según Garp y El hotel New Hampshire regresa con su particular humor –no falta ni una peculiar historia de la circuncisión ni perros con diarrea– al orfanato de Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, novela que convirtió en la película Las normas de la casa de la sidra , por cuyo guion recibió el Oscar.

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