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(Foto: AFP)
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Por Agencia AFP

La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película “Persépolis” donde contó su infancia en la República Islámica de Irán, murió “de tristeza” en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su marido.

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