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Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", falleció a los 56 años. (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)
Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", falleció a los 56 años. (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)
Por Agencia EFE

La artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de “Persépolis2 y fallecida hoy en París a los 56 años, era reconocida como uno de los nombres más destacados del cómic internacional.

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