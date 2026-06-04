La artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de “Persépolis2 y fallecida hoy en París a los 56 años, era reconocida como uno de los nombres más destacados del cómic internacional.

La artista, cineasta, historietista, dibujante y pintora, se dio a conocer en el año 2000 con su cómic autobiográfico “Persépolis”, llevado después al cine y que optó al Óscar 2008 a mejor película de animación.

Ejemplo de tolerancia y libertad por los derechos de la mujer, en 2024 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su “audacia y producción” y ser “una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones”.

Marjane Satrapi nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht (Irán).

Perteneciente a una familia acomodada y progresista, pudo estudiar en el Liceo Francés de Teherán, hasta que en 1979 con la revolución islámica fueron suprimidos los colegios bilingües.

Marjane Satrapi, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

A causa de la situación política tras la revolución iraní de 1979, Satrapi se trasladó a Viena a finalizar sus estudios secundarios y regresó a Irán para estudiar Bellas Artes en la Universidad de Teherán, así como un máster en Comunicación Visual.

En 1994 se trasladó a Francia, residiendo primero en Estrasburgo, donde estudia Artes Decorativas, y luego en París, lugar donde se afincó.

Decidió dedicarse a la ilustración de cuentos infantiles a partir de 1997, como “Adjar2, sobre la responsabilidad de los hombres en la tierra, o ”Los monstruos tienen miedo de la luna", sobre los miedos infantiles a la oscuridad.

Con motivo del fallecimiento de Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, recordamos el discurso que pronunció en la ceremonia de ese año.



Discurso completo: https://t.co/Cp4rhNbyEN



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Después de conocer al dibujante y guionista Christophe Blain, comenzó a colaborar con el colectivo L’Association, que le propuso hacer un cómic sobre sus recuerdos de infancia y adolescencia en Irán.

De ahí nacería en 2000 el primer tomo de “Persépolis”, contando la revolución iraní de 1979 desde la perspectiva de una adolescente. Obtuvo el premio “Coup de coeur” al mejor autor revelación del Festival de Angoulême.

Un año después, se publicó el segundo tomo, que recibió el premio al mejor guion, de nuevo en Angoulême.

Seguirían dos tomos más, y ya el nombre de Marjane Satrapi era conocido internacionalmente. En España, “Persépolis” ganó en 2003 el primer Premio de la Paz Fernando Buesa Blanco.

En sentido horario, detalles de las portadas de "Persépolis", "Rebelión en la granja" y "Una modesta proposición"; referenciados por el crítico de Luces. Fuente: Norma Editorial/ Signet Classics y Les Éditions de Londres; esta última con el detalle del cuadro "Le déjeuner" de François Boucher.

Para muchos, “Persépolis” está considerada una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas.

Otras obras de Satrapi de entonces fueron “Bordados” (2003), “El suspiro” (2004) o “Pollo con ciruelas” (2004), que fue premio al mejor álbum del Salón de Angoulême en 2005 y que de nuevo recordaba su país a través de un hombre que ha perdido la ilusión de vivir.

En 2007 adaptó al cine “Persépolis”, junto al también dibujante de cómics Vincent Paronnaud. La cinta ganó el premio de la crítica en Cannes 2007 y el premio César 2008 al mejor guion adaptado, y estuvo nominada al Oscar 2008 a mejor película de animación.

Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", falleció a los 56 años. (Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP)

Después rodaría las películas “Pollo con ciruelas” (2011), de nuevo con Vincent Paronnaud; “La Bande des Jota” (2013) y “Las voces” (2014).

Además realizó del largometraje “Radioactive. Madame Curie” (2020), la célebre científica a la que la propia Marjane se quería parecer cuando era pequeña.

Por otra parte, coordinó en 2023 el cómic “Mujer, vida, libertad”, una obra coral de no ficción en la que participaron una veintena de historietistas, entre ellos los españoles Paco Roca y Patricia Bolaños.

En él se recordaba a Mahsa Amini, la joven que murió por los golpes propinados por la policía de la moral por no llevar bien el velo, y al resto de protagonistas de la conocida como “Revolución del velo”.

Marjane Satrapi y el director francés Vincent Paronnaud posan durante una sesión fotográfica tras recibir el premio a la Mejor Ópera Prima en la 33.ª edición de la Noche de los Césares. (Foto: BERTRAND GUAY / AFP) / BERTRAND GUAY

Estrenó en 2024 “Paradis Paris”, una comedia negra ambientada en París, con Monica Bellucci en la piel de una narcisista cantante de ópera italiana y un reparto que cuenta también con Rossy De Palma y Eduardo Noriega.

Satrapi ha fallecido en París tras no superar “la tristeza” después del fallecimiento, un años antes, de su esposo, Mattias Ripa, productor, actor y guionista, según el comunicado de familiares.