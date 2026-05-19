El cine nació filmando la realidad. Mucho antes de Hollywood, de las estrellas y de los grandes estudios, los hermanos Lumière apuntaban su cámara hacia obreros saliendo de una fábrica. El documental no surgió como un género secundario, sino como el impulso original del cine. Décadas después, realizadores como Robert J. Flaherty y Dziga Vertov transformarían ese registro de lo cotidiano en un lenguaje artístico capaz de funcionar como archivo histórico, ensayo político o experiencia poética. Más de un siglo después, el documental sigue mutando, encontrando nuevas formas de observar el mundo. Esa vitalidad es justamente la que busca celebrar LimaDocs, el festival peruano dedicado al cine documental.

“El documental como género es una buena manera de saciar la curiosidad. Es un género tan flexible que te permite entrar en muchísimos mundos distintos”, comenta Roberto López, director de LimaDocs. El evento arrancó el jueves 14 y tendrá funciones hasta el sábado 23 de mayo. Quedan todavía algunos días para recorrer una programación que ha crecido de manera considerable en esta segunda edición y que se distribuye entre múltiples sedes, como Cineplanet Alcázar, Alianza Francesa, Universidad de Lima, MALI, Cine Caleta, El Galpón Espacio y Arena y Esteras —este último, en Villa El Salvador—, entre otros recintos. Además, muchas de las funciones son gratuitas.

Entre los títulos más comentados de esta edición están “Tardes de soledad” (sábado 16, 9 p.m., Cineplanet Alcázar), del catalán Albert Serra: un retrato del torero peruano Andrés Roca Rey que ganó la Concha de Oro en San Sebastián 2024 y fue elegida mejor película del año por los críticos de la influyente revista “Cahiers du Cinéma”. También forman parte de la Gala Internacional “Mare’s Nest” (domingo 17), del británico Ben Rivers; “Nuestra tierra” (lunes 18), la incursión de Lucrecia Martel en el ‘true crime’; “Historias del buen valle” (martes 19), de José Luis Guerín, Premio Especial del Jurado en San Sebastián; y “Videoheaven” (domingo 24), de Alex Ross Perry, construido a partir de imágenes VHS y cultura pop.

Para los trasnochadores, la sección Música Nocturna ofrece cine al aire libre en Cine Caleta, de Barranco. El viernes se estrenó “Pavements”, el “antidocumental” sobre la banda de rock noventera Pavement y este viernes 22 se presentará “Fuck You! El último show”, una joya recuperada sobre los legendarios rockeros argentinos Sumo.

Luca Prodan, líder de Sumo, en la presentación del álbum que reunió a 5000 personas en Buenos Aires (1987). El detrás de escenas y durante de este show ya es un documental. / Limadocs

La nueva sección Cine y Cocina proyecta documentales gastronómicos y, a la salida de cada función, ofrece propuestas gratuitas para comer y disfrutar. El gran homenajeado es Frederick Wiseman —fallecido en febrero pasado, maestro absoluto del documental observacional— con su última película “Menus-Plaisirs” (sábado 16), sobre la familia de chefs franceses que mantuvo tres estrellas Michelin por más de cincuenta años.

Pero quizás la sección más interesante del festival sea la llamada Artículo 13, que es una respuesta cinematográfica directa y crítica a la nueva ley de cine peruano. Su película central es “Uyariy” (domingo 17, en El Galpón Espacio), del experimentado Javier Corcuera, que tendrá una función especial extra de cierre el sábado 23, en Cineplanet Alcázar.

La peruana "Uyariy", de Javier Corcuera, tendrá un visionado especial en el LimaDocs.

La Competencia Oficial es exclusiva para producciones nacionales sin límite de duración e incluye trabajos de Felipe Esparza, Pablo García Vizcarra, y la ópera prima de Lucía Arellano, “Los cierres” (viernes 22). Hay, además, una Competencia Internacional de cortos y mediometrajes premiados en festivales de primera línea, que incluye “My Grandmother is a Skydiver” (jueves 21, en la Alianza Francesa), de la ucraniana Polina Piddubna, estrenada en Cannes. Esta última es la invitada especial del festival.

Una señal clara de que el festival no se queda en Miraflores: el viernes 22 la Competencia Peruana Joven tiene proyecciones simultáneas en tres puntos de la ciudad —Galería Martín Yépez en el Cercado, Arena y Esteras en Villa El Salvador, y UPC Campus Villa de Chorrillos— todas gratuitas. Y para los cinéfilos más apasionados: la sección 100 Años proyecta “Moana” (viernes 22 en Alianza Francesa), de Robert Flaherty, en una versión restaurada en 4K con el sonido añadido en los años setenta por Monica Flaherty con ayuda de Jean Renoir y Richard Leacock. Cantos tradicionales de Samoa con diálogos doblados y sonido ambiental. Una rareza imperdible. //