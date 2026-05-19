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Resumen

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Por Oscar García

El cine nació filmando la realidad. Mucho antes de Hollywood, de las estrellas y de los grandes estudios, los hermanos Lumière apuntaban su cámara hacia obreros saliendo de una fábrica. El documental no surgió como un género secundario, sino como el impulso original del cine. Décadas después, realizadores como Robert J. Flaherty y Dziga Vertov transformarían ese registro de lo cotidiano en un lenguaje artístico capaz de funcionar como archivo histórico, ensayo político o experiencia poética. Más de un siglo después, el documental sigue mutando, encontrando nuevas formas de observar el mundo. Esa vitalidad es justamente la que busca celebrar LimaDocs, el festival peruano dedicado al cine documental.

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