Cuando “Top Gun” se estrenó el 16 de mayo de 1986, las críticas no fueron amables. Los reseñistas de la época la despacharon sin mucho trámite, como un entretenimiento ruidoso con fuertes delirios de grandeza militarista. El público en general supo apreciar otras cosas: su look a lo videoclip, muy en boga entonces, además del relato de superación, la belleza de los actores y, desde luego, el magnífico espectáculo aéreo. Para fines de ese año, la película había recaudado más de US$356 millones en todo el mundo, con un presupuesto de apenas US$15 millones. Era la cinta más taquillera de 1986, y su actor principal, Tom Cruise, apenas tenía 23 años.

Lo que hizo Tony Scott con aquella película de aviones no fue aspirar a un cine de mayor lustre, como el de su hermano Ridley Scott. Lo suyo era el cine como inyección de adrenalina, como escapismo sin disculpas. Las escenas aéreas eran impresionantes, al igual que su fotografía de tonos cálidos y dorados. Incluso la banda sonora logró colocar en la radio temas como “Danger Zone”, de Kenny Loggins, y “Take My Breath Away”, de Berlin.

Val Kilmer y Tom Cruise en la cinta "Top Gun", estrenada en 1986.

Tom Cruise y Kelly McGillis en escena de "Top Gun". (Foto: AP/Paramount Pictures)

El crítico Sebastián Zavala, de Cinencuentro, recuerda el filme como “un producto de su época”, que manejaba un punto de vista inocente sobre el complejo militar estadounidense. “Tiene secuencias aéreas memorables, la famosa escena del vóley y una fotografía muy cálida. Como entretenimiento, funciona muy bien. Pero lo que la mayoría de gente recuerda es, sobre todo, el rol de Tom Cruise [...]. Fue una de las películas que lo confirmó como una estrella”. El impacto de “Top Gun” fue más allá de la taquilla. Los niveles de reclutamiento en EE.UU. se dispararon en un 500% tras el estreno.

“Top Gun” también ha alimentado lecturas inesperadas y bastante hilarantes. Una de ellas la hizo Quentin Tarantino en un célebre monólogo dentro de la película “Sleep With Me”, en el que confiesa que el guion es “uno de los mejores de la historia” y que la cinta contendría una lectura homoerótica entre los pilotos Maverick (Cruise) y Iceman (Val Kilmer). “‘Top Gun’ es la historia de un tipo que lucha contra su propia homosexualidad”, sostiene, y aporta referencias que hasta los propios guionistas encontraron sorprendentes. El mismo Tony Scott admitió, divertido, años después: “No tenía idea de que lo que estaba haciendo era un tipo de porno sutil”.

Top Gun Maverick. (Foto: Captura/YouTube-Paramount Pictures México)

Treinta y seis años después del original llegó “Top Gun: Maverick”, una secuela tardía que nadie esperaba pero que Cruise produjo con la convicción de que tenía un hit entre manos. Y no le faltaba razón. Filmada antes de la pandemia, la película fue retenida dos años porque su actor principal estaba convencido de que debía estrenarse en pantallas grandes y no ir directo al streaming. En aquellos días del COVID-19, estudios como Warner optaron por el estreno simultáneo en salas y plataformas, un modelo que varios cineastas rechazaron públicamente, entre ellos Christopher Nolan. Cruise peleó en la misma dirección: ninguna plataforma, ventana exclusiva en cines.

Tom Cruise en una escena de "Top Gun: Maverick".

Cuando finalmente se estrenó, en 2022, el público respondió de una manera que pocos anticipaban. Recaudó casi US$1.500 millones en todo el mundo y fue la primera película en la historia de Cruise en superar los US$1.000 millones. Como sostiene el crítico Zavala, fue una película que “ayudó a salvar las salas”.

Con “Top Gun 3” ya en desarrollo —guion avanzado, con el productor Jerry Bruckheimer de regreso y Cruise dispuesto a ponerse el traje de piloto por tercera vez—, la saga no muestra señales de agotamiento. El anuncio se hizo oficial el mes pasado en el CinemaCon 2026, en Las Vegas, donde Paramount confirmó que el proyecto está en marcha. Tampoco su protagonista muestra señales de cansancio: a los 63 años, Cruise sigue siendo el argumento más sólido de la industria a favor del cine como una experiencia irrepetible. //