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En 1986 el actor intepretó al pilto 'Maverick' y 33 años después, se anunció la secuela de "Top Gun", presuntamente, para estrenarse este 2019. (Foto: Paramount Picture)
En 1986 el actor intepretó al pilto 'Maverick' y 33 años después, se anunció la secuela de "Top Gun", presuntamente, para estrenarse este 2019. (Foto: Paramount Picture)
Por Oscar García

Cuando “Top Gun” se estrenó el 16 de mayo de 1986, las críticas no fueron amables. Los reseñistas de la época la despacharon sin mucho trámite, como un entretenimiento ruidoso con fuertes delirios de grandeza militarista. El público en general supo apreciar otras cosas: su look a lo videoclip, muy en boga entonces, además del relato de superación, la belleza de los actores y, desde luego, el magnífico espectáculo aéreo. Para fines de ese año, la película había recaudado más de US$356 millones en todo el mundo, con un presupuesto de apenas US$15 millones. Era la cinta más taquillera de 1986, y su actor principal, Tom Cruise, apenas tenía 23 años.

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