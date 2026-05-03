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Alec Hughes llegó al Yatch Club de La Punta, en el Callao, el viernes 24 de abril. Lo acompañó Claudio Cueto, quién se sumó a la travesía desde Quellón, Chile. (Foto: Joel Alonzo. GEC)
Alec Hughes llegó al Yatch Club de La Punta, en el Callao, el viernes 24 de abril. Lo acompañó Claudio Cueto, quién se sumó a la travesía desde Quellón, Chile. (Foto: Joel Alonzo. GEC)
Por Samanta Alva Vargas

Alec abre un paquete de galletas de coco y las saborea con la pasión de alguien que no las ha probado en once meses por dedicarse a cruzar los mares del mundo entero. Sucede que acaba de volver al Perú, de dar la vuelta al mundo, por segunda vez, en un velero. Una gran hazaña para nuestro país, pero que para él es apenas una estación más en un viaje que empezó mucho antes, cuando a los seis años ya navegaba junto a su padre y su abuelo, entendiendo el mar como una extensión de su cuerpo.

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