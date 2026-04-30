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Maria Fernanda y Sayumi se suman al equipo de Hablando Huevadas para que el humor siga llegando a más personas.
Maria Fernanda y Sayumi se suman al equipo de Hablando Huevadas para que el humor siga llegando a más personas.
/ Cesar Campos
Por Alejandra Garboza

En el escenario de Hablando Huevadas, donde el humor va rápido, sin filtro y muchas veces al límite, hay dos figuras que trabajan a otro ritmo, pero con la misma intensidad: María Fernanda Moreno (Jorge Luna) y Sayumi Yon Carrión (Ricardo Mendoza). Ellas son las encargadas de trasladar ese universo de bromas, improvisación y complicidad al lenguaje de señas. Y no es una tarea sencilla porque sus más grandes espectadores están en sus casas.

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