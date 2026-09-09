Ricardo Mendoza revela que se practicó una vasectomía y explica por qué tomó la decisión. (Foto: Instagram / @ricardoelcomediante)
Ricardo Mendoza revela que se practicó una vasectomía y explica por qué tomó la decisión. (Foto: Instagram / @ricardoelcomediante)
Por Redacción EC

El actor cómico Ricardo Mendoza reveló que se sometió a una vasectomía luego de casarse y formar una familia con la exaeromoza Katya Mosquera. El integrante de Hablando Huevadas contó durante el último show que realizó junto con Jorge Luna que se practicó el procedimiento el pasado martes y que se trató de una intervención ambulatoria.

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