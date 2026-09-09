El actor cómico Ricardo Mendoza reveló que se sometió a una vasectomía luego de casarse y formar una familia con la exaeromoza Katya Mosquera. El integrante de Hablando Huevadas contó durante el último show que realizó junto con Jorge Luna que se practicó el procedimiento el pasado martes y que se trató de una intervención ambulatoria.

Tras recibir las felicitaciones de su compañero y participar en algunas bromas sobre la decisión como parte de la dinámica del espectáculo, Mendoza explicó las razones que lo llevaron a someterse al procedimiento.

El comediante señaló que no desea volver a ser padre. Actualmente tiene un hijo en común con Katya Mosquera y también considera como propio al hijo mayor de su esposa.

“Dije: ‘Ya está, no necesito más. Me encanta lo que estoy viviendo y así lo quiero’. Así que fui y me hice la vasectomía” , comentó Mendoza durante el espectáculo.

La revelación se produce semanas después de que el comediante hablara públicamente sobre su matrimonio con Katya Mosquera. A fines de agosto, Mendoza brindó una entrevista a la revista Cosas, en la que explicó que intentó mantener su boda alejada de las redes sociales para vivir la celebración de manera privada.

“Vivimos un poco extenuados por lo mediático, y a veces es lindo que algo sea un poquito más chiquito, más íntimo y que celebremos. No lo compuesto, ni lo teatral, ni lo falso que a veces puede ser este mundo en el que me manejo y al que Katya también se ha tenido que involucrar” , señaló en aquella conversación.

Mendoza también explicó que desde el inicio no quería convertir su matrimonio en contenido para las plataformas digitales. “Yo no quería nada para Instagram, ni Facebook, ni YouTube. Quería algo real y eso es lo que ha pasado hoy día” , sostuvo.

El comediante agregó que durante ese momento buscó concentrarse en su esposa, sus hijos, su casa y sus amigos. “Es como si por un momento me hubiera concentrado únicamente en Katya, en mis hijos, en mi casa y en mis amigos” , afirmó.