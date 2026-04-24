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No es la primera vez que Ricardo Darín y Andrea Pietra traen “Escenas de la vida conyugal” a Lima. En junio de 2019 ya ofrecieron cinco funciones en la capital. (Foto: Press Management & Booking)
No es la primera vez que Ricardo Darín y Andrea Pietra traen “Escenas de la vida conyugal” a Lima. En junio de 2019 ya ofrecieron cinco funciones en la capital. (Foto: Press Management & Booking)
Por Sonia del Águila

Hay carreras que se sostienen con éxitos. Otras, con decisiones. La de Ricardo Darín reúne ambas dimensiones. A lo largo de más de 55 años, pasó de la televisión y los papeles juveniles a convertirse en una de las figuras más consistentes y reconocibles del cine en español. Con más de 50 películas en su haber, construyó una trayectoria sólida dentro y fuera de Argentina, sin ceder ante caminos seductores: rechazó hasta tres propuestas para actuar en Hollywood. Ahora vuelve al Perú con una nueva temporada de “Escenas de la vida conyugal”.

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Entrevista