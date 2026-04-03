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“Escenas de la vida conyugal”, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, amplia su temporada . (Foto: Disfusión)
“Escenas de la vida conyugal”, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, amplia su temporada . (Foto: Disfusión)
Por Redacción EC

La obra “Escenas de la vida conyugal” confirmó dos nuevas funciones en Lima luego de agotar rápidamente sus tres primeras presentaciones. El montaje teatral, protagonizado por Ricardo Darín y Andrea Pietra, se presentará también el sábado 25 y domingo 26 de abril, alcanzando un total de cinco funciones en su paso por el país.

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