La obra “Escenas de la vida conyugal” confirmó dos nuevas funciones en Lima luego de agotar rápidamente sus tres primeras presentaciones. El montaje teatral, protagonizado por Ricardo Darín y Andrea Pietra, se presentará también el sábado 25 y domingo 26 de abril, alcanzando un total de cinco funciones en su paso por el país.

El éxito en taquilla no ha sido una sorpresa para los seguidores del teatro, ya que la obra ha conquistado a más de 700 mil espectadores en Iberoamérica, consolidándose como uno de los montajes más exitosos de los últimos años.

Basada en el clásico de Ingmar Bergman, la obra presenta una mirada profunda y honesta sobre las relaciones de pareja. A través de distintos episodios, se narra la historia de Juan y Mariana, quienes atraviesan momentos de amor, rutina, conflictos y rupturas, reflejando la complejidad de la vida conyugal.

La obra “Escenas de la vida conyugal” confirmó dos nuevas funciones en Lima. (Foto: Difusión)

La puesta en escena cuenta con la dirección y adaptación de la reconocida actriz Norma Aleandro, quien logra trasladar la intensidad emocional del texto original al teatro. La historia expone con crudeza y sensibilidad los vínculos humanos, conectando de manera directa con el espectador.

La versión teatral, adaptada en 2018 por Federico González y Fernando Masllorens, apuesta por una propuesta sobria y centrada en las actuaciones. Sin grandes artificios escenográficos, el foco recae en los diálogos y en la interpretación de los actores, que transitan entre el humor, la ternura y el dolor.

Cada escena funciona como un episodio independiente, pero en conjunto construyen una narrativa que evoluciona y se transforma frente al público. Esta estructura permite explorar las distintas etapas de una relación, generando una experiencia emocional intensa y cercana.

Las funciones programadas para el 22, 23 y 24 de abril cuentan con las últimas entradas disponibles a través de Teleticket. En tanto, los boletos para las nuevas fechas ya están a la venta para el show en el Auditorio del Pentagonito.