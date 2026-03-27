Tras el éxito de su spin-off "La Tribu", la comedia romántica "¿Y Giulia?", escrita y dirigida por Italo Cordano, regresa a Lima con una nueva temporada del 7 de mayo al 7 de junio en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú. Las entradas están disponibles en Joinnus.

La propuesta de PIAF Producciones combina teatro con una experiencia gastronómica y musical, permitiendo a los asistentes disfrutar de bebidas y piqueos durante la función, y al finalizar, participar en un “Llorake”, un concepto interactivo inspirado en el universo emocional de la protagonista.

La trama se centra en Giulia (interpretada por Luciana Arispe), la única soltera de su entorno familiar. Ante el anuncio del matrimonio de su hermano, Giulia inicia una búsqueda frenética de pareja que la lleva por citas fallidas y sesiones de terapia, explorando las autoexigencias de las mujeres al llegar a los treinta años.

El montaje cuenta con el coprotagonismo del actor argentino Nacho Di Marco, reconocido por su participación en producciones televisivas como “Los Vílchez”. Por su parte, Arispe aporta su experiencia en el género clown y musical, tras haber encabezado proyectos como “Las Chicas de 4to C”.

Detalles de la temporada:

Lugar: Teatro Antonio Banderas (Centro Español del Perú)

Teatro Antonio Banderas (Centro Español del Perú) Fechas: Del 7 de mayo al 7 de junio (cuatro funciones por semana)

Del 7 de mayo al 7 de junio (cuatro funciones por semana) Entradas: Disponibles en la plataforma Joinnus