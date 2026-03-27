Resumen

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La propuesta fusiona el teatro con una experiencia gastronómica y musical, permitiendo a los asistentes consumir bebidas y piqueos durante la función | Foto: Difusión
La propuesta fusiona el teatro con una experiencia gastronómica y musical, permitiendo a los asistentes consumir bebidas y piqueos durante la función | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Tras el éxito de su spin-off "La Tribu", la comedia romántica "¿Y Giulia?", escrita y dirigida por Italo Cordano, regresa a Lima con una nueva temporada del 7 de mayo al 7 de junio en el Teatro Antonio Banderas del Centro Español del Perú. Las entradas están disponibles en Joinnus.

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