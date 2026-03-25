Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna, protagonistas de "Amores de peña". (Foto: Difusión)
Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna, protagonistas de "Amores de peña". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El espectáculo “Amores de Peña”, con la dirección de Tommy Párraga y las actuaciones de Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna y el guitarrista Bruno Lara, aterriza en Arequipa para ofrecer tres noches intensas de música en vivo, humor y pasión peruana que prometen convertir el teatro en una auténtica peña.