El espectáculo “Amores de Peña”, con la dirección de Tommy Párraga y las actuaciones de Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna y el guitarrista Bruno Lara, aterriza en Arequipa para ofrecer tres noches intensas de música en vivo, humor y pasión peruana que prometen convertir el teatro en una auténtica peña.

Los días 27, 28 y 29 de marzo, el público arequipeño vivirá una experiencia escénica cargada de picardía, nostalgia y celebración.

“Amores de Peña” reúne en un mismo escenario actuación, música criolla en vivo y situaciones tan divertidas que se cuentan entre guitarras y cajón. La propuesta recrea el espíritu de las clásicas peñas limeñas: un lugar donde las historias se cantan, se ríen y se viven intensamente.

Cada escena conecta con el público a través de personajes entrañables y momentos llenos de identidad peruana.

Tras conquistar al público con su estilo festivo y teatral, el espectáculo llega ahora a Arequipa para tres funciones imperdibles que prometen convertir la noche en una verdadera fiesta criolla.