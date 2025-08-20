Vuelve tras una exitosa temporada. “Amores de Peña”, el musical criollo que conquistó al público con su mezcla de humor, romance y emoción, regresa con una historia que hace vibrar, cantar y reír al ritmo de la música y el amor.

Producida por Scenika —la misma productora del exitoso musical “Cariño Malo”—, dirigida por Tommy Párraga y escrita por Francisco Luna, esta puesta en escena nos sumerge en el espíritu auténtico de la peña: un espacio de encuentro, catarsis y celebración.

Desde el ingreso a la sala, el público sentirá que es parte de la historia. La música en vivo, las canciones emblemáticas y la atmósfera envolvente transforman el teatro en una auténtica peña criolla. Amores de Peña narra el cruce de caminos entre tres personajes cuyas vidas se entrelazan entre guitarras, cajones, piscos y recuerdos.

En una peña tradicional, tres almas desencantadas del amor —interpretadas por Érika Villalobos, Hugo Salazar y Francisco Luna— coinciden sin saber que comparten mucho más que una mesa reservada. Una propuesta que celebra la esencia del criollismo y fusiona teatro y música para ofrecer una experiencia inolvidable.

Por cuatro únicas funciones, el espectáculo se presentará en La Estación de Barranco, los viernes 10, 17, 24 y 31 de octubre.