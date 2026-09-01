"La cabaña": Este nuevo espectáculo se perfila como una propuesta innovadora y deslumbrante | Foto: Difusión
"La cabaña": Este nuevo espectáculo se perfila como una propuesta innovadora y deslumbrante | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Teatro Marsano continúa sorprendiendo a la cartelera limeña con diversos géneros teatrales en todos sus espectáculos. Luego del éxito de un renovado clásico, el emblemático espacio cultural da un giro absoluto para presentar su próximo gran espectáculo el miércoles 9 de septiembre: “La cabaña”.