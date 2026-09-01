El Teatro Marsano continúa sorprendiendo a la cartelera limeña con diversos géneros teatrales en todos sus espectáculos. Luego del éxito de un renovado clásico, el emblemático espacio cultural da un giro absoluto para presentar su próximo gran espectáculo el miércoles 9 de septiembre: “La cabaña”.

Esta divertida comedia (no tan) romántica, hecha en farsa, escrita por la reconocida dramaturga estadounidense Sandy Rustin, dirigida por Rodrigo Falla Brousset y la producción general de Makhy Arana, llega por primera vez al Perú tras un rotundo éxito en los exigentes escenarios de Broadway y Londres.

“La cabaña” combina el suspenso, el romance y el humor, donde dos esposas, tres amantes, 2 hermanos, varios amigos, y una presencia (no tan) misteriosa, desatarán situaciones caóticas y absurdas que prometen generar asombro, risas y carcajadas de principio a fin. La obra reúne a un elenco carismático y encantador de talentos del teatro y la televisión como Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa, Oscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta, quienes darán vida a este carrusel de enredos.

Las entradas de este nuevo montaje ya están en preventa en Teleticket y en la misma boletería del teatro. Las funciones son los miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Los miércoles son populares.

Sobre “La cabaña”

La historia se traslada a la Inglaterra de 1923. Sylvia y Thomas se encuentran clandestinamente en la cabaña familiar como lo hacen cada año. Sin embargo, cansada de la monotonía, Sylvia decide dar un vuelco a su destino: envía un telegrama a su esposo y a la esposa de él para confesar su amorío con Thomas y anunciar una nueva vida juntos. Lo que parecía el inicio de un plan perfecto se descarrila rápidamente.

Mientras la pareja intenta lidiar con las reacciones de sus respectivos esposos, la inesperada irrupción de una dupla sumamente peligrosa y con instintos asesinos transforma la cabaña en un caos absoluto. ¿Logrará Thomas salvar su vida? ¿Encontrará Sylvia el futuro que tanto anhela? ¿Podrán los protagonistas escapar de las garras de un asesino serial? El destino, las apariencias y las reglas del matrimonio se pondrán a prueba, obligando a los personajes a revelar sus secretos más profundos.

Este nuevo espectáculo se perfila como una propuesta innovadora y deslumbrante que, además de entretener, invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y de pareja.

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