El musical “Cariño malo: Amores de Peña” se despide de los escenarios con sus dos últimas funciones este viernes 24 y 31 de octubre, a las 8:00 p.m., en La Estación de Barranco.

Producida por Scenika, dirigida por Tommy Párraga y escrita por Francisco Luna, esta puesta en escena ha conquistado al público con su energía, su humor y su homenaje a la música criolla. Desde que el espectador cruza la puerta, el teatro se transforma en una auténtica peña: guitarras, cajones y voces en vivo acompañan una historia donde el amor, la nostalgia y la alegría se entrelazan.

La trama reúne a tres personajes —interpretados por Érika Villalobos, Hugo Salazar y Francisco Luna— que, desencantados del amor, coinciden en una noche de peña sin imaginar que comparten mucho más que una mesa reservada. Entre canciones, piscos y confesiones, descubrirán que el desamor también puede ser una melodía compartida.

“Cariño malo” cierra esta nueva temporada con un brindis por el amor, la música y la vida. Quedan solo dos oportunidades para vivirlo: 24 y 31 de octubre.

Lugar: La Estación de Barranco – Av. Pedro de Osma 112, Barranco

Entradas: Teleticket y al Whatsapp de Scenika (90244596).