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El actor argentino Nacho Di Marco participa en la película "Amando a Amanda" y regresa a la segunda temporada de la obra teatral "¿Y Giulia?". (Foto: El Comercio/Rafael Cornejo)
El actor argentino Nacho Di Marco participa en la película "Amando a Amanda" y regresa a la segunda temporada de la obra teatral "¿Y Giulia?". (Foto: El Comercio/Rafael Cornejo)
Por Leslie A. Galván

Desde su madre hasta la fan enamorada, coinciden en que es un hombre guapo. De niño, le decían que debía ser modelo. De adulto, que la escena impacta más si aparece sin polo. A sus 32 años, Nacho Di Marco, actor argentino de televisión, cine y teatro, se está ganando el título de “galán” en la escena peruana tras sus participaciones en la segunda temporada de la obra teatral “¿Y Giulia?” y la película peruana “Amando a Amanda”, entre otros proyectos en el Perú y Argentina.

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