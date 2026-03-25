Melissa Klug lanzó graves acusaciones contra el cantante Bryan Torres, señalándolo por el incumplimiento de la manutención de sus hijos con Samahara Lobatón, pues según dijo, este no estaría cubriendo la alimentación, salud y educación de los menores.

“Sinvergüenza. No le pasa para la leche, no le paga las vacunas, hay que estar llamando al abogado. Espero que el abogado de Samahara actúe, porque no ha comprado ni leche, ni pañales, ni las vacunas de los bebés. No está cubriendo la movilidad del nido de mi nieta”, enfatizó Klug al diario Trome .

Samahara Lobatón y Bryan Torres

CONOCE MÁS: Jesús Barco envía mensaje a Melissa Klug tras quedarse varada en isla de Las Maldivas

La empresaria informó que presentó acciones legales contra Torres y pidió a la justicia actuar con rapidez, respaldándose en testimonios y material audiovisual de redes sociales.

“Ya le pedí al abogado que mande un escrito como prueba de lo que le hizo. Ella ya lo dijo, solo que siente pena por sus hijos, pero ¿qué pena tiene que sentir si ni para la leche les manda? Espero que ahora las autoridades no se hagan los ciegos y hagan su trabajo”, sentenció.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug no se opone a reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna

Estas declaraciones coinciden con el ingreso de Melissa Klug al reality La Granja VIP, donde comparte espacio con su hija Samahara.

A pesar de su participación en el programa, Klug ha dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus nietos y la resolución del conflicto legal con Torres, quien recientemente fue captado en salidas con una cantante de Son Tentación.

VIDEO RECOMENDADO: