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Estas declaraciones coinciden con el ingreso de Melissa Klug al reality La Granja VIP, donde comparte espacio con su hija Samahara Lobatón | Foto: Instagram / Composición EC
Estas declaraciones coinciden con el ingreso de Melissa Klug al reality La Granja VIP, donde comparte espacio con su hija Samahara Lobatón | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Melissa Klug lanzó graves acusaciones contra el cantante Bryan Torres, señalándolo por el incumplimiento de la manutención de sus hijos con Samahara Lobatón, pues según dijo, este no estaría cubriendo la alimentación, salud y educación de los menores.

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