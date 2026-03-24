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La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y la frontera con Pakistán obligó a la artista barranquillera a suspender su esperado regreso a Asia | Foto: @shakira
La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y la frontera con Pakistán obligó a la artista barranquillera a suspender su esperado regreso a Asia | Foto: @shakira
Por Agencia EFE

La cantante colombiana Shakira ha pospuesto “hasta nuevo aviso” sus dos conciertos previstos para el próximo mes en las ciudades de Bombay y Nueva Delhi debido a las tensiones regionales, marcadas por el conflicto en Oriente Medio y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán.

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