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La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México. | Foto: Kayara / EFE / Composición EC
La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México. | Foto: Kayara / EFE / Composición EC
Por Redacción EC

La organización de los Premios Platino Xcaret anunció este viernes la lista oficial de finalistas para su XIII edición, donde se reconoció a lo mejor del audiovisual iberoamericano.

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