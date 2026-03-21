La organización de los Premios Platino Xcaret anunció este viernes la lista oficial de finalistas para su XIII edición, donde se reconoció a lo mejor del audiovisual iberoamericano.

Y es que, en un panorama dominado por producciones de Argentina, España y Brasil, el cine peruano obtuvo una única mención, la película “Kayara”, que competirá en la categoría de Mejor Película de Animación.

La cinta, dirigida por César Zelada y Dirk Hampel, es una coproducción entre Perú y España (Tunche Films, Bwater) que busca llevarse la estatuilla frente a fuertes competidoras como la española “Decorado”, la dominicana “Olivia & Las Nubes” y la mexicana “Soy Frankelda”.

Las películas peruanas con más preselecciones son "El corazón del lobo (Francisco Lombardi), con 14, y "Cuadrilátero" (Daniel Rodríguez Risco), con 10 | Foto: Difusión

A pesar de la amplia diversidad de categorías presentadas este año, que ascendieron a un total de 30 películas y 19 series finalista, Perú no logró posicionarse en los rubros de ficción, documentales o interpretación.

Por otro lado, las películas “Belén” (Argentina) y “Los Domingos” (España) lideran las candidaturas cinematográficas con 11 nominaciones cada una. En el ámbito de las series, la producción argentina “El Eternauta” se posiciona como la gran favorita con 13 menciones.

La ceremonia de entrega se realizará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México. Sin embargo, debido a la extensión de los galardones, el próximo 16 de abril se anunciarán de forma adelantada los ganadores de 21 categorías técnicas y de reparto.

Yvonne Frayssinet nos habla sobre su emblemático papel de Francesca Maldini: “Nunca se me ha cruzado por la mente dejar ‘Al fondo hay sitio’”. A lo largo de casi dos décadas, ha transformado un personaje que combina elegancia y humanidad, manteniendo su esencia en un mundo de cambios.

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Principales nominados a los Premios Platino 2026

Cine

Mejor Película Iberoamericana de Ficción:

Aún es de noche en Caracas (Venezuela, México)

(Venezuela, México) Belén (Argentina)

(Argentina) Los Domingos (España)

(España) O agente secreto (Brasil)

(Brasil) Sirât (España)

Mejor Dirección:

Alauda Ruiz de Azúa ( Los Domingos )

) Dolores Fonzi ( Belén )

) Kleber Mendonça Filho ( O agente secreto )

) Oliver Laxe (Sirât)

Mejor Interpretación Masculina:

Alberto San Juan ( La Cena )

) Guillermo Francella ( Homo Argentum )

) Ubeimar Ríos Gómez ( Un poeta )

) Wagner Moura (O agente secreto)

Mejor Interpretación Femenina:

Blanca Soroa ( Los Domingos )

) Dolores Fonzi ( Belén )

) Natalia Reyes ( Aún es de noche en Caracas )

) Patricia López Arnaiz (Los Domingos)

Mejor Película de Animación (Única nominación peruana):

Kayara (Perú, España)

Decorado (España, Portugal)

(España, Portugal) Olivia & Las Nubes (República Dominicana)

(República Dominicana) Soy Frankelda (México)

Miniseries o Teleseries

Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental:

Anatomía de un instante (España)

(España) Chespirito: sin querer queriendo (México)

(México) El Eternauta (Argentina)

(Argentina) Las muertas (México)

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie:

Álvaro Morte ( Anatomía de un instante )

) Javier Cámara ( Yakarta )

) Leonardo Sbaraglia ( Menem )

) Ricardo Darín (El Eternauta)

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie:

Candela Peña ( Furia )

) Carla Quílez ( Yakarta )

) Griselda Siciliani ( Envidiosa , T2)

, T2) Paulina Gaitán (Las muertas)

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