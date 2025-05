Este 2025 hubo escasos peruanos entre los nominados a los Premios Platino, que reconocen a lo mejor del audiovisual iberoamericano. Tres obras con peruanos involucrados en lo creativo compitieron por estatuillas y solo una salió triunfante. El productor César Zelada recibió el galardón a Mejor película animada por “Mariposas negras” (2024); recogió la estatuilla junto a los también productores Edmond Roch y David Baute, siendo este último también el director. Es una película basada en historias reales. Y tal como va el mundo, más personas compartirán las vivencias de sus protagonistas.

“Mariposas negras” es sobre la migración. Con una historia situada en África, otra en la India y una última en el Caribe, muestra a tres mujeres forzadas a dejar su tierra, sus casas y familias cuando el cambio climático afecta su modo de vida. Según datos de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solo en 2023 hubo un desplazamiento de 26,4 millones de personas por eventos climáticos extremos en todo el mundo. La película es un documental que usa los recursos de la animación para contar un relato entrelazado.

“Yo estudié cine en Nueva York, pero cuando terminé no me dediqué de frente a eso sino que comencé a hacer publicidad”, contó Zelada a El Comercio en Madrid, donde se entregaron los Platino. Produjo “Ainbo” (2021), sobre una niña nativa del Amazonas en lucha contra la explotación desmedida de recursos naturales, y dirigió “Kayara” (2025), sobre chasquis en el Imperio Inca. Ambas cintas se han estrenado en Perú.

Tras realizar un comercial animado se animó a desarrollar su propio largometraje en ese formato, que finalmente se convirtió en “Ainbo”, ganadora del Platino a Mejor película animada en 2022. Tras ello le llegó la invitación a coproducir “Mariposas negras”, pero no con la sede en Perú de su empresa, Tunche Films, sino con la filial en Panamá. Además de hacer la animación en el país centroamericano, consiguió que Rubén Blades componga una canción para la película, “Emigrantes” (“yo no me fui porque sí, la situación me obligó”, dice el tema).

“Yo recibí la película encaminada, cuando estaban entrando en producción. Me dicen que necesitamos hacer unos cuantos minutos que nos faltan. La película tiene una narrativa lineal, pero hay una parte donde es más como un sueño, una pesadilla. Lo que hicimos en Panamá es la parte más fantasiosa de la película”, contó el peruano.

“Es una película con narrativa distinta, más de documental, con lo cual se vuelve muy interesante. Pero también el peso de ‘Mariposas negras’ es que son historias reales. Y tiene un mensaje tan profundo y tan conmovedor que llega a calar en el alma. Todas las veces que la he visto soltado una lágrima”, dijo Zelada sobre su película, que también ganó el Goya a Mejor película de animación. El peruano atribuye tanto éxito al trabajo de Baute, quien ha estado comprometido por años con el tema de la migración.

Al frente David Baute, director y productor de "Mariposas negras", con el Premio Platino a Mejor película animada. Al fondo los productores César Zelada y Edmond Roch. / Jose Alberto Puertas

¿Qué tan posible sería hacer una película como “Mariposas negras” en Perú? “Muy difícil. Y es irónico lo que te voy a decir, porque se hacen [en Perú] películas más caras. Porque es más difícil de financiar. Esta no es una película comercial, no mueve mucha taquilla. Para lograr financiarla tienes que hacerlo con fondos públicos. En Europa es posible, en Perú es imposible porque el único fondo que existe para animación es del DAFO [Ministerio de Cultura], que te estaría cubriendo probablemente el 15 o el 20% de una película como esta”, dijo Zelada, quien ya está trabajando en su próxima cinta, una aventura para toda la familia.

DATO

“Mariposas negras” aún no tiene fecha de estreno en Perú.